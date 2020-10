La hepatitis C, una enfermedad silenciosa que va en aumento

Hepatitis C

Al conmemorarse el Día Internacional de la Hepatitis C, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que a nivel mundial existen 71 millones de personas con infección crónica por este virus, que ataca directamente al hígado y genera complicaciones como la cirrosis o el cáncer hepático.

La directora de la fundación Ifarma, Claudia Marcela Vargas, afirmó que en Colombia se estima que 325.00 personas tienen la enfermedad.

“A la fecha no se cuenta con un estudio epidemiológico de hepatitis C; por lo que el Ministerio de Salud estima que 325 en el país viven con esta infección”, indicó.

Agregó que es importante conocer cómo se registra esta enfermedad. “La hepatitis C es una infección causada por el virus que lleva el mismo nombre, que normalmente es asintomática y crónica, en la que el paciente solo se entera que tiene la infección cuando ha desarrollado complicaciones graves como la cirrosis o el cáncer hepático”, explicó.

A su vez, resaltó que se tienen unos factores de riesgo que deben ser evaluados por los colombianos. “Personas que tengan factores de riesgo como ser mayores de 60 años, haber recibido transfusiones de sangre, antes de 1996, haber usado drogas inyectables o haberse realizado piercing, tatuajes o maquillaje permanente en sitios en condiciones no adecuadas o soliciten la prueba a su médico general, el sistema de salud cubre la prueba diagnóstica y confirmatoria”, añadió.

Sin embargo, las cifras en el país podrían crecer, teniendo en cuenta que son muchos los adultos que no saben que tienen la infección.

Según la Cuenta de Alto Costo (CAC), entre el 1 de agosto de 2017 y el 31 de mayo de 2019, 1.413 personas tienen diagnóstico de hepatitis C crónica en el régimen contributivo.

Indicó que las transfusiones sanguíneas que se realizaron antes de 1996 -cuando no se hacía diagnóstico de hepatitis C (VHC)- es la situación que más ha contribuido a la prevalencia del virus en el país.

“Lo cual coincide con que el 66% de las personas diagnosticadas son mayores de 50 años y en particular mujeres”, señaló. Indicó que del total de personas reportadas con hepatitis C ante la Cuenta de Alto Costo, el 26,6% tiene coinfección con VIH.

“En este sentido, es necesario que el tamización de hepatitis C se realice de manera efectiva”, dijo. Por su parte, el Ministerio de Salud anunció que 1.692 personas han recibido tratamiento, por lo que 323.308 personas aún no saben que pueden tener hepatitis C.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la trasmisión de la hepatitis C se puede generar por el consumo de drogas inyectables y por compartir el material de inyección y transfusiones de sangre, y productos sanguíneos sin analizar.

Además, confirmó que el 80% de los casos son asintomáticos, pero los que presentan síntomas pueden presentar fiebre, cansancio, pérdida de apetito, náuseas, vómitos, dolor abdominal, orina oscura y dolores articulares, entre otros.

En su reciente informe, la OMS estimó que en 2016 murieron unas 399 000 personas, debido a la hepatitis C, sobre todo por cirrosis y carcinoma hepatocelular (cáncer primario del hígado).

“Los antivíricos pueden curar más del 95% de los casos de infección por el virus de la hepatitis C, lo que reduce el riesgo de muerte por cáncer de hígado y cirrosis, pero el acceso al diagnóstico y el tratamiento es limitado”, sostuvo la OMS.

A su vez, destacó que en la actualidad no existe ninguna vacuna contra la hepatitis C, pero las investigaciones continúan en diferentes países.