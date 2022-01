La idea no es despedir empleados sino incentivar la vacunación: gremios de bares y restaurantes

Luego de que el Gobierno anunciara que los trabajadores del sector ocio deben presentar el carné de vacunación contra la covid-19, los gremios de bares y restaurantes dieron un espaldarazo a esa medida.

El presidente de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres), Guillermo Gómez, explicó que “consideramos que la medida se trata de una corrección que hace el Gobierno acerca de una incoherencia que había en los protocolos de bioseguridad”.

“Cuando nos exigieron que debíamos pedirle el carné de vacunación a los clientes para el ingreso de establecimientos, a la vez no nos pedían hacer lo mismo con nuestros trabajadores. Entonces no entendíamos en donde estaba mejorándose las garantías de no contagio con ese desbalance”, agregó.

Asimismo, dijo que “no se trata de despedir a las personas que no quieran vacunarse, se trata de darle herramientas a las empresas para incentivar la vacunación entre el personal que por algún motivo no ha aceptado la vacuna”.

A su turno, la Asociación de Bares de Colombia (Asobares) aseguró que “respaldamos la estrategia que el Gobierno orienta donde la vacunación masiva, el maximizar el cuidado individual y colectivo, el aislamiento de presentar síntomas y la prolongación de las medidas de bioseguridad, son el camino hacia la protección de la salud y la continuidad de la reactivación económica”.

Sin embargo, el gremio de bares indicó que la medida deja algunas inquietudes entre los trabajadores del sector como:

- ¿Qué hacer frente a trabajadores ya contratados que aludan a sus derechos fundamentales para no vacunarse y que no sea posible su traslado a un cargo o función de no contacto con los clientes?

- ¿Qué alternativas da el Ministerio al empleador para no exponerse a tutelas y demandas de índole laboral o a sanciones del mismo Ministerio de Trabajo por el incumplimiento de la medida en estos casos?

- ¿Tener a un trabajador no vacunado se interpretará por las entidades de Inspección, Vigilancia y Control, como incumplimiento al ordenamiento jurídico laboral y al normativo que regula la actividad mercantil con las ultimas disposiciones durante la pandemia?

- ¿Qué período tendrá el trabajador para presentar su carnet con esquema completo?

- Mientras cumple la vacunación entre primera y segunda dosis, ¿Estaría el empleador obligado a aislarlo o enviarlo a casa pagando su salario derivado de las obligaciones del contrato de trabajo y adicionalmente pagar un reemplazo para cubrir las funciones de ese trabajador?