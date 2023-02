¿La medicina prepagada seguirá existiendo?: Adres explica

El director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), Félix León Martínez, anunció que la nueva reforma a la salud establece que se acaban los planes complementarios en las EPS, mientras que los planes de medicina prepagada podrán continuar pero de forma independiente.

El funcionario señaló que los pagos que tenían que hacer los usuarios a las EPS no se tendrán que hacer.

“Las prepagadas van a seguir existiendo son negocios particulares lícitos, donde se vende un seguro de salud privado o un plan privado de atención en salud, pero van a ser independientes del sistema”, dijo.

Afirmó que este es un negocio que ofrece unos servicios que deben estar por fuera del sistema.

“Los hospitales pueden ser contratados por las prepagadas, pero tu entras por la prepagada, pero esta no tiene ninguna mezcla financiera con el sistema, porque actualmente cómo están unidas es un problema porque atienden, y los gastos también se cargan al sistema de la EPS, esa mezcla no va a continuar”, señaló.

No habría planes complementarios

Martínez, afirmó que aunque las EPS van a seguir funcionando por un tiempo más, es importante señalar los cambios que se tendrían, si se aprueba la reforma a la salud.

Dijo que en el nuevo sistema, "no hay planes complementarios, porque no habrá ningún tipo de barreras y privilegios, de que si usted paga más yo le doy cierto privilegio mientras los demás se quedan atrás, eso no puede seguir sucediendo".

“Hemos visto que en algunos servicios de urgencias se tienen dos puertas para atender a los que tienen y a los que no tienen, dónde queda en evidencia que la salud de unas personas vale más que la de otras y eso es muy triste”, dijo.

El director de la Adres confirmó que uno de los problemas que se tienen en el país es el de los especialistas, debido al poco personal que se tiene.

“Hay una escasez en el país que el sistema tiene que enfrentar al preparar más especialistas porque la restricción es terrible y con el nuevo sistema si no se resuelve este problema de los especialistas disponibles va a ser difícil”, sostuvo.

Ratificó que no se tendrá el sistema de las autorizaciones, porque el centro de atención primario tiene un equipo para conseguir el servicio que ordenó el médico.

“Todo lo relacionado con las incapacidades lo manejarán las oficinas regionales de la Adres y se van a seguir pagando luego que los fondos regionales de entidades que reciben y luego de realizar auditorías de esas cuentas para que se autorice el pago de la Adres”, subrayó.

Martínez fue enfático en señalar además que se tendrá un régimen único de tarifas, que dictará el Ministerio de Salud y de tarifas comprensivas sin tanto papeleo.

“Tenemos hospitales que tienen más personas administrativas qué asistencial, por las complicaciones de las transacciones de este sistema por lo que hay que simplificarlos con tarifas por procedimientos y servicios agrupadas y sin tener tanto límite”, manifestó.

El funcionario señaló igualmente que desaparecen los copagos o también llamados bonos para la citas medicas y la entrega de medicamentos desaparece. Las personas ya no tendrán que pagar para acceder a estos servicios.