La pandemia pone a prueba la capacidad y la salud mental de los periodistas

La covid-19 ha puesto a prueba las capacidades y condición psicosocial de periodistas y comunicadores, en buena parte por la exposición diaria a los eventos relacionados con la pandemia que pueden afectar sus sensaciones, emociones y salud mental, se destacó en un coloquio sobre el tema en Panamá.



El asunto fue analizado en una charla virtual de especialistas acerca de la Comunicación Responsable en temas de Salud Mental, Desastres y otras Emergencias, organizado por el Ministerio de Salud (Minsa) y la OPS/OMS en Panamá.

Cuidado de la salud mental al cubrir situaciones críticas sobre la covid, factores de estrés, malestar psicosocial y los estigmas sociales relacionados con la pandemia, así como recomendaciones que van desde el autocuidado básico hasta la de tomarse un tiempo para descansar y bajar las tensiones, fueron planteadas en la tertulia.



La consultora de Salud Mental, Uso de Sustancias y Violencia de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud en Panamá (OPS/OMS), Ileana Brea, indicó que en esta situación que se vive con la pandemia se "deben reconocer los diferentes tipos de riesgo, y reconocer que somos vulnerables".



Brea, sin embargo, señaló que no se trata solamente del riesgo desde el punto de vista de la seguridad, "sino las cosas que pueden considerarse un riesgo emocional" para los comunicadores "en el momento de ejercer su profesión".



La experta, que profundizó en el tema, manifestó que esto es así, ya que "mientras que la mayoría de las personas tienden a salir corriendo lejos de la situación o del evento de crisis, ustedes (los periodistas) van hacia el evento de crisis".



Añadió que los profesionales de la información deben reconocer este riesgo psicosocial, "sabiendo que la exposición sucesiva a los diferentes tipos de eventos", sobre todo ahora en estas condiciones laborales de pandemia, requiere de un tipo de protección adicional al acostumbrado para no infectarse de covid.

Brea destacó que "los periodistas son personas que trabajan siempre con eventos que pueden ser potencialmente traumáticos, y que "esta pandemia lo ha puesto de manifiesto, o a prueba".



La consultora presentó un protocolo de autocuidado con una serie de recomendaciones que los comunicadores pueden poner en práctica para prevenir la tensión y el estrés en sus tareas diarias, como descansar, cuidar de las necesidades básicas, mantener contacto con los colegas, compañeros y seres queridos.



También, agregó, "observar nuestras reacciones y poder detectar cuando estamos en riesgo", conformar grupos de ayuda y apoyo dentro y fuera del trabajo, y buscar ayuda profesional cuando se requiera.



La consultora de la OPS/OMS recomendó básicamente "descansar y tomarse un espacio en la cobertura de la pandemia, para estabilizar la curva del estrés".