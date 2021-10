Llegaron a Colombia 840.000 vacunas anticovid de Moderna

Un nuevo lote con 840.000 vacunas anticovid, de la farmacéutica Moderna, arribaron en las últimas horas a Colombia.

El Ministerio de Salud afirmó que estas nuevas dosis serán para continuar con la vacunación de los colombianos con primeras dosis, para personas de 12 años y más, segundas vacunas y dosis de refuerzo de personas de 70 y más años que escojan este biológico.

El viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, destacó que estas vacunas hacen parte de los acuerdos bilaterales que firmó Colombia con esta casa farmacéutica.

“Continuamos con el Plan Nacional de Vacunación, que ya alcanza al 70% de las personas de 12 años y más, pero nos queda uno de cada tres colombianos por vacunarse”, manifestó.

Lea además: Alcaldía de Bogotá rechazó agresiones de indígenas contra funcionarios públicos

El funcionario señaló que este es el grupo poblacional en el que menos avance de la vacunación contra la covid se tiene es el de 12 a 29 años, en el cual solo se alcanza el 48% de los esquemas de vacunación contra esta enfermedad.

“Es el grupo con menores coberturas. Si bien los riesgos son menores, no quiere decir que no existan”, aseguró. Moscoso reiteró que los colombiano no pueden olvidar que la pandemia de la covid-19, sigue, por lo que no se puede bajar la guardia en la vacunación y las medidas de bioseguridad.

“Esta población joven está teniendo un riesgo de enfermedad severa, pero lo más importante es el riesgo de transmitir a otras personas en su núcleo familiar, en sus entornos; no hay razón para no vacunarnos”, destacó.

Le puede interesar: Senador Ramírez respaldó proyecto de Presupuesto pero no está de acuerdo con los cambios a la ley de garantías

El Ministerio de Salud afirmó que con este nuevo lote de vacunas se fortalece el Plan Nacional de Vacunación, al completarse 59.689.624 dosis de todos los laboratorios como Pfizer, AstraZeneca, Janssen, Sinovac y Moderna.

Colombia, a lo largo de esta estrategia, ha logrado importantes negociaciones a través de los acuerdos bilaterales, pero también del Mecanismo Covax, donaciones y las adquiridas por el sector privado.