Lo que se come en la noche influye en la calidad del sueño, asegura especialista

Juan Manuel Hernández, experto en medicina del sueño y coordinador médico de la Fundación Sueño Vigilia Colombiana, conversó sobre las horas que se debe dormir en la noche y los alimentos que se consumen antes de dormir para garantizar una buena calidad de sueño.

En diálogo con RCN Mundo, el especialista aseguró que es malo dormir mucho y también dormir muy poco. "Uno sugiere que sean por lo menos seis horas de sueño, ideal que sean siete. Además, hay que tener en cuenta que el sueño va disminuyendo con el paso de los años", dijo.

Según Hernández, varios estudios demuestran que no solo la cantidad de alimentos que consumimos, sino la hora, está relacionado con la fragmentación del sueño y también aumenta el riesgo de obesidad.

El especialista sugirió que "no solo evitemos las bebidas oscuras después de las 4:00 o 5:00 de la tarde, sino los alimentos grasos, evitar las comidas rápidas que son comunes en horarios nocturnas. Se recomienda una proteína o un carbohidrato pequeño, lo que quiere decir que si nos quedó bandeja paisa del almuerzo, no sería una buena opción si no queremos castigar el sueño".

El médico asegura que en las noches las personas pueden optar por una galleta, una proteína como pollo, pescado o atún, evitando siempre las bebidas muy azucaradas y que esta última comida sea unas tres horas antes de dormir, teniendo en cuenta que más que la hora, es el volumen.