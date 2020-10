Más de 13.000 mujeres en Colombia son diagnosticas al año con cáncer de mama

Por su parte, el Sistema de Información Social (SISPRO), afirmó que al comparar los periodos de enero a mayo entre 2019 y 2020, se evidenció una caída importante en el número de biopsias de cáncer de mama

“A partir de marzo y hasta la fecha, los porcentajes varían del 32% al 92% comparados con en el mismo periodo del año anterior. Esto significa una deuda de 5.545 biopsias en tres meses y por tanto, una lista de espera difícil de cumplir”, manifestó esa entidad.

Entre tanto, el Instituto Nacional de Cancerología, afirmó que el examen clínico anual de la mama a partir de los 40 años por parte de médicos debidamente entrenados, es una de las estrategias para prevenir la enfermedad, además de practicar la mamografía cada 2 años entre los 50 y 69 años.

“El 80% de las pacientes con cáncer de mama no tienen factores de riesgo conocidos. Sin embargo, algunos son modificables y se deben evitar como la obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo y el consumo elevado de alcohol”, sostuvo la entidad.

La jefe de Oncología de la Clínica del Country y Clínica La Colina, Sandra Franco, dijo que las mujeres deben tener confianza que en la consulta médica se tendrán todas las medidas de bioseguridad para proteger a las pacientes y al personal médico.

“Lo que no se puede es comprometer el pronóstico oncológico de nuestras pacientes, es decir, eso está por encima de la posibilidad o no de contagio con coronavirus, ya que en estos escenarios estamos más enfocados al largo plazo. Afortunadamente, quienes padecen cáncer de seno no parecen tener un riesgo aumentado significativo de complicaciones de la covid-19”, indicó.

El presidente de la Asociación Colombiana de Ginecología Urológica, El doctor Jorge Alberto García, afirmó que esta enfermedad puede causar efectos importantes en la mujer sino se tiene un tratamiento adecuado.

“Una vez diagnosticado el cáncer de seno es lógico y esperable que se afecte no solamente el estado de salud sino el estado de ánimo, alteración del deseo sexual y la autoestima, adicionando que con la menopausia se pierde lubricación y elasticidad en la vagina. Por ello, las relaciones sexuales son dolorosas y se aumenta el riesgo de infecciones urinarias”, subrayó.

El Ministerio de Salud a través de la subdirectora encargada de Enfermedades No Transmisibles, Nubia Bautista, mostró su preocupación por el número de víctimas del cáncer de mama.

“La mortalidad por cáncer de mama en mujeres va en ascenso anualmente. Mientras que en 2009 se registraron 2.243 muertes, en 2019 fueron 3.535, lo que representa un incremento del 36,5% y que en una década cobró la vida de 22.174 mujeres entre los 30 y 70 años”, resaltó la funcionaria.