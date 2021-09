Más de 328.000 colombianos han descargado el Certificado digital de vacunación

El Ministerio de Salud confirmó que hasta el momento unos 328.382 ciudadanos colombianos han logrado descargar el Certificado Digital de Vacunación que entrega el Gobierno Nacional.

De acuerdo con la entidad, esta cifra representa un promedio diario de 30 mil certificados que son expedidos a través de la plataforma https://mivacuna.sispro.gov.co/, que certifica la vacunación contra la covid-19.

“Cada una de estas personas ya han logrado descargar este documento para certificar que han recibido una o dos dosis. Adicionalmente lo pueden portar de manera digital en el celular o imprimirlo”, señaló Weimar Pazos, jefe de la Oficina de OTIC del Ministerio de Salud.

El funcionario afirmó que el Certificado Digital del Ministerio de Salud es el único documento oficial, junto con el carné físico entregado al momento de la vacunación que es válido en el territorio nacional y reconocido internacionalmente.

“Cualquier otro carné virtual o físico emitido por una institución diferente al Ministerio de Salud y Protección Social no es válido, por lo que las personas deben tener precaución de no acceder a servicios no oficiales que ofrecen tal documento”, subrayó.

Destacó que el Certificado Digital de Vacunación es gratuito y nadie debe acudir a intermediarios para obtenerlo.

“Lo más importante al momento de descargar y obtener el Certificado Digital de Vacunación, es tener en cuenta que se hace con todos los niveles de seguridad, por lo que se garantiza que no se puede falsificar”, apuntó.

Recalcó que los ciudadanos deben sentirse tranquilos, gracias a los altos estándares de seguridad en la tecnología que se están adelantando para cumplir con ese proceso.

“Todo este proceso se hizo con la tecnología blockchain, que es la misma tecnología que respalda las criptomonedas. En el momento que una autoridad competente vaya a hacer la validación del código QR que contiene el Certificado Digital de Vacunación, lo hará directamente frente a nuestro sistema de información Paiweb”, señaló.

El funcionario concluyó que este es el único documento válido en el país ante las autoridades competentes y a nivel internacional.