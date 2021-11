Le puede interesar: Jaguar que se encontraba a la deriva en Turbo (Antioquia) fue rescatado

Por su parte, Adriana Ramos se refirió a las secuelas que sufrió y las cicatrices que tiene en sus senos, luego de los implantes PIP que se puso en una cirugía estética.

“Al año de haberme puesto los implantes, comencé a sentir inflamación en los ganglios que estaban alrededor de mis senos y mucho ardor”, relató.

Subrayó que estos dolores la llevaron a realizarse diferentes exámenes con un diagnóstico aterrador.

“Procede aplicar exámenes de rutina y encontramos que estos implantes me habían causado una inflamación en las glándulas mamarias y me había provocado un quiste acuoso, por lo que me quedaron cicatrices muy feas alrededor de la aureola de mi seno”, destacó.

La presidenta de la Asociación Colombiana de Cirugía Plástica, María Isabel Cadena, aseguró que Colombia fue uno de los países con más mujeres afectadas por los daños que dejaron estos implantes mamarios.

“Fue y sigue siendo un evento catastrófico en el mundo y Colombia ha sido uno de los países más afectados con aproximadamente 60 mil prótesis rotas”, añadió.

Sostuvo que la mayor preocupación estuvo enfocada en los efectos que estaban dejando los líquidos de las prótesis en el cuerpo de las mujeres.

“Se ha descrito que este material industrial de muy pésima calidad produce una ruptura del implante con una filtración en los diferentes tejidos como linfáticos, pulmones y otros órganos”, indicó.

La abogada Nathalie Lozano, afirmó que lo que sigue en este proceso son nuevos fallos y demandas que permitan seguir indemnizando a las mujeres colombianas afectadas.

“Tenemos un tercer grupo que está pendiente de una nueva sentencia que debe salir en el primer semestre del 2022, pero durante los últimos seis meses logramos unos fallos que permiten confirmar la responsabilidad del certificador alemán TÜV Rheinland en el caso de las prótesis mamarias fraudulentas PIP. Con estas demandas, todas las cortes francesas que han conocido el caso han terminado por confirmar que esta empresa fue negligente y que se debe reparar los perjuicios a las mujeres”, puntualizó.

Actualmente el proceso es liderado por 12 mil mujeres, de las cuales 9.000 son colombianas, pero se calcula que a nivel mundial serían 400 mil las mujeres que en algún momento fueron portadoras de estos implantes defectuosos, que pudieron haberles dejado toda una serie de efectos y secuelas a largo plazo en su cuerpo.