Me parece una estupidez no vacunarse y poner en riesgo la vida: Duque tras repunte de contagios

El presidente de la República, Iván Duque, se refirió al incremento significativo de casos de covid-19, y manifestó que el país debe ser consciente de la situación que se está presentando, por lo que invitó a los colombianos a vacunarse contra el virus.

"Es un deber moral vacunarnos para sortear está situación y debemos estar preparados para lo que significa esta viralidad de ómicron. Vamos a ver casos de 30.000 o 40.000 en un día por la carga viral que se ve en el mundo, la mejor manera de enfrentarlo es vacunándonos porque así podemos ver que la severidad del virus disminuye sustancialmente", expresó.

"A mí me parece una estupidez poner en riesgo la vida de las personas al no vacunarse. Cuando es masivo, gratuito y seguro, no existe ningún argumento racional para no vacunarse", indicó.

Puede Interesarle: Colombia enfrentará pico más alto de contagios covid-19 a finales de enero: Ministerio de Salud

Duque recordó que esta nueva variante es mucho más contagiosa. "Hoy la información que se tiene es que estamos ante el virus más transmisible que hayamos visto en la historia. Hoy la evidencia que tenemos es que el aumento de casos no se ha traducido en un aumento exponencial de muertes, ni tampoco en un aumento exponencial de utilización de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)".

En ese sentido, agregó que "la mejor manera de enfrentar ómicron es vacunándonos, claramente le pega más duro a las personas que no se han vacunado, por eso tenemos que seguir acelerando la vacunación, que con el apoyo de todos los colombianos llegaremos a final de mes al 80%".

El presidente Iván Duque señaló que "si nos ponemos las pilas, hoy estamos cerca del 56% con doble dosis, ya empezamos a recuperar el ritmo que tuvimos los primeros días de diciembre... hoy vemos niveles de vacunación que superan los 240.000. La invitación es que todos vayamos a poner el brazo porque es masivo, seguro, gratuito y equitativo, y que lleguemos rápidamente al 70%. Ya llevamos más de 3 millones de dosis de refuerzo aplicadas en el país y más de 3 millones de niños vacunados".

Lea más: Si se contagió de covid ¿Cuánto debe esperar para aplicarse la vacuna de refuerzo?

Con relación al avance del Plan Nacional de Vacunación, el mandatario aseguró que el país ha tenido disciplina y se trabaja para cuidar la salud de todos los colombianos.

"Yo creo que Colombia ha mostrado una gran disciplina, este ha sido un país que no se ha dejado llevar a la estupidez de los movimientos antivacunas, por eso tenemos al 75% de la población vacunada con una dosis y estamos avanzando con la segunda dosis".