Menores de edad están exentos de carné anticovid y prueba PCR para ingresar a Colombia

El Ministerio de Salud confirmó que a partir de este martes empieza la exigencia del carné de vacunación contra la covid-19 con el esquema completo, para los viajeros internacionales que lleguen al país por vía aérea.

La entidad señaló que esta nueva medida medida transitoria de control sanitario estará dirigida a las personas en el proceso de ingreso del exterior, para evitar un incremento de contagios a propósito de la temporada de final de año.

“Este requisito aplica para todos los viajeros internacionales que deben tener un esquema completo de vacunación y que hayan pasado mínimo 14 días desde la última dosis”, indicó.

Lea más: Sin acuerdo terminó la primera reunión del salario mínimo

Agregó que en esta medida se tendrán en cuenta las vacunas aprobadas por las Naciones Unidas (ONU). “Esto incluye cualquier esquema de vacunas aprobado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) o por cualquier país reconocido por las Naciones Unidas”, señaló Julián Fernández, director de Epidemiología del Ministerio de Salud.

La medida es de estricto cumplimiento para todos los viajeros mayores de 18 años de edad, con algunas excepciones para los menores de edad.

“La primera aplica para colombianos, extranjeros residentes en Colombia y diplomáticos; si alguna persona perteneciente a este grupo no está vacunada, debe presentar una prueba PCR negativa menor a 72 horas antes del vuelo”, sostuvo.

También lea: Fiscal Barbosa confirma que muerte de Mauricio Leal se trató de un homicidio

El funcionario señaló que “los extranjeros no residentes en Colombia que no hayan comenzado un esquema de vacunación no podrán ser exceptuados del requisito de vacunación con esquema completo, ni presentar prueba PCR como alternativa de ingreso”, señaló.

En caso de que el viajero -colombiano, extranjero residente, extranjero no residente o diplomático- tenga el esquema de vacunación incompleto, o que al momento del viaje no hayan transcurrido 14 días después de haber completado el esquema, debe acreditar una prueba PCR negativa menor a 72 horas previas al embarque y el carné de vacunación,

“Hemos recibido las solicitudes de varios ciudadanos, en torno a que en algunos carnés de vacunación que emiten algunas autoridades sanitarias de otros países, no se pone la información del documento de identidad o el número de identidad. Por esa razón modificamos este artículo de la resolución y es muy claro que si la persona tiene un carné que no tiene esta información, no va a ser ningún impedimento dado que esta información solo va a ser necesaria si el carné lo provee”, señaló.

Lea más: Dos policías y un civil muertos dejan explosiones cerca al aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta

Manifestó que los datos que deben estar en el carné son: nombre completo del titular, nombre de la vacuna, número de dosis y fechas en las que fueron aplicadas.

“Los menores de 18 años, connacionales o extranjeros, no deben presentar carné de vacunación ni prueba PCR negativa para ingresar a Colombia”, destacó.