El especialista y autor de varias publicaciones en temas de metabolismo, explicó que al elegir entre un almuerzo ejecutivo y una ensalada de frutas, “gana el ejecutivo en cuanto a la densidad de nutrientes y a la calidad de la alimentación”.

Concluyó que "hay que imaginarse lo que es comerse en un solo plato varias frutas, una cantidad baja de proteínas porque hay glucosa, fructosa y hasta helado, es decir, más azúcar. Al poco tiempo van a tener hambre y no solo eso, sino que el pico de insulina me va a generar más acumulación de grasa, entonces eso no tiene nada de sano ni saludable, nada como un buen almuerzo”, concluyó.