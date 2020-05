Miedo, ansiedad y depresión: efectos del encierro en los colombianos durante la cuarentena

Luz Stela Vargas es una mujer trabajadora en un almacén de calzado, quien confesó que ha tenido todos estos sentimientos que la han llevado de sentir miedo de salir de su casa.

“He tenido estrés, ansiedad y el mismo reloj bilógico se trastorna, porque no es lo mismo las jornadas diurnas que nocturnas, porque existe la preocupación que nos invade y repercute en el mal genio que podamos tener sin entender porque que se genera”, dijo.

Destacó que los extraños comportamientos de las personas se están viendo reflejados en esta cuarentena.

“Nos estamos volviendo bipolares, porque en un momento estamos tranquilos y felices, pero de repente nos llegan esos pensamientos que nos generan preocupaciones, la gran mayoría de ellos generados por la parte económica que nos permitan cumplir con las obligaciones financieras”, subrayó.

Según el experto el encierro ha despertado una serie de miedos que de no ser tratados, se pueden convertir en nuevas enfermedades mentales.

“En este tiempo hemos visto que ha surgido el síndrome de la cabaña, que hace referencia a ese miedo que experimentamos por salir a la calle, a contactar con otras personas fuera de la paredes de nuestra casa, temor a realizar actividades que anteriormente eran cotidianas como coger el transporte público”, manifestó.

Destacó que es importante que los colombianos mantengan la calma y por eso es recomendable construir un plan de actividades en todas las cosas que son importantes en la vida.

Le puede interesar: En Bogotá, en lo que resta del año, no habrá puentes festivos para pasear: Claudia López

“Es por eso que se deben enfocar en las personas que son importantes en su vida, hacer video llamadas, hacer nuevos proyectos y acciones que reafirmen el amor propio como consentirse con una comida especial o hacer algo que les guste, también se puede utilizar una hoja de papel donde se pueda planificar las actividades diarias es bueno”, subrayó.

En RCN Radio dialogamos con algunas personas que señalaron que la reactivación de sus actividades laborales representa su mayor temor ante el riesgo de resultar contagiados.

“Me da terror salir, pero cuando veo a alguien corriendo salgo corriendo porque me da miedo que me pueda contagiar de algún virus, así que por ahora prefiero quedarme encerrada en la casa y no asomarme ni a la puerta; pero mi preocupación surge ahora que tenga que salir a trabajar no sé cómo hacer, es por eso que he buscado ayuda con psicólogos en la EPS”, contó una de las personas que ha consultado esta página.

Gustavo Morales, del gremio de la EPS (Acemi), señaló que se ha tenido un aumento de las tele consultas, lo cual ha permitido la atención de los usuarios desde sus casas.

“En materia de atención domiciliaria hemos reportado 180 mil visitas a pacientes que requerían consultas; hemos entregado 540 mil fórmulas de medicamentos a domicilio y se han realizado desde que empezó la emergencia un millón 700 mil asesorías de telemedicina y tele consultas, logrando una protección de loa pacientes garantizando el servicio médico”, sostuvo.

El amor por la familia, pero también la autoestima según los psicólogos es la mejor terapia para superar todos estos sentimientos y de esta forma tener una mejor salud mental.