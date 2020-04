Mientras no exista vacuna, todos deben mantenerse en casa: doctora Diana Ramos

Ramos también indicó que el aumento de número de casos, está relacionado con el incremento en el volumen de pruebas que se puedan realizar un en territorio. La especialista asegura que si Colombia pudiera hacer una mayor cantidad de pruebas para diagnosticar casos de coronavirus, de seguro los números de infectados serían más altos.

No obstante, la especialista indicó que principal preocupación no esta en el diagnosticar casos, la mayor dificultad radica en poder dar tratamiento a la gente que sí está afectada por el virus. "No hay personal médico equipo, ni equipo especializado para cuidar a las personas".