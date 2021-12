Migrantes y refugiados venezolanos con VIH reciben donación para medicamentos en Colombia

El pasado primero de diciembre se conmemoró el Día Mundial de la Respuesta al VIH, fecha en la que se unen para apoyar a las personas que sufren esta situación de salud. Por eso, organizaciones sin ánimo de lucro, como AID FOR AIDS Colombia, han decidido trabajar para que el objetivo 95-95-95 de ONUSIDA, se cumpla en el país.

En 2020 se reportaron en Colombia 123.490 personas con VIH, de las cuales 12.528 fueron casos nuevos, lo que muestra un aumento del 14.6% respecto al año anterior, según cifras de la Cuenta de Alto Costo. Hecho no menor y que ha buscado cobijar principalmente a migrantes y refugiados venezolanos que no cuentan con un estatus legal en el país.

Entre las principales causas del aumento del riesgo de transmisión de este virus en el país, se encuentran las prácticas sexuales como forma de supervivencia. Así lo evidencia un estudio, que viene realizando por AID FOR AIDS Colombia, entre 600 personas de Barranquilla, Cúcuta, Cali, Maicao y Medellín, de las cuales el 93.7% son venezolanos.

"Esta crisis ha promovido el trabajo sexual, el sexo transaccional, las prácticas sexuales por supervivencia y hasta hemos detectado casos de sexo no consensual y la trata de personas. Este problema afecta significativamente a mujeres, hombres jóvenes heterosexuales y miembros de la comunidad LGBTI. No es sexo seguro y los riesgos de adquirir VIH aumentan significativamente”, afirma el Dr. Jaime Valencia Director General de AID FOR AIDS Colombia.

Por esta razón, para la prevención de esta situación de salud y la mejora en la calidad de vida de las personas con VIH, se han entregado el equivalente a USD 7 millones en tratamientos antirretrovirales a más de 2.000 migrantes y refugiados con VIH en situación migratoria irregular en 21 departamentos del país y ha distribuido miles de kits preventivos de salud sexual en alianza con organismos internacionales como la CDC , ICAP OIM, ACNUR, USAID,, y la Embajada de Estados Unidos.

“Para AID FOR AIDS Colombia la salud de los refugiados y de los colombianos retornados es una prioridad. Estamos comprometidos con el rescate de la dignidad del migrante y refugiado venezolano. Los orientamos y canalizamos hacia rutas de atención durante su recorrido que puedan ofrecerles verdaderos canales de apoyo. A través de esta información queremos que tengan acceso a la salud y a medicamentos, entre otros. Necesitamos visibilizarlos no sólo el 1 de diciembre sino todo el año”, agregó Valencia.