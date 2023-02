Ministra de Salud arremete contra las EPS con frase al estilo de Shakira

Hace un par de días el presidente Gustavo Petro oficializó la convocatoria para realizar una movilización el próximo 14 de febrero, para que los ciudadanos salgan a defender las reformas y propuestas del Gobierno nacional, entre ellas la Reforma a la Salud.

A través de su cuenta en Twitter, el mandatario señaló que “acompáñame este 14 de febrero. Que la salud sea para todo el pueblo colombiano, que la salud sea para Colombia”.

La ministra de Salud, Carolina Corcho, ha defendido a capa y espada la Reforma a la Salud aunque reconoció que aún no tienen listo el articulado. A pesar de eso, su postura frente a las EPS es bastante crítica, y a muchos les preocupa que las elimine.

“Hasta el momento no tenemos aún el articulado, no porque no se quiera presentar sino por un tema de confianza pública, estamos en la redacción de los últimos artículos de disposición generales y transitorias, es decir lo que define la transición en compañía del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la dirección de planeación nacional”, dijo.

En medio de ese debate, la ministra compartió en sus redes sociales una imagen que ha causado bastante polémica, dado que es un retrato de ella invitando a marchar el 14 de febrero.

Lo que más llama la atención es que la ministra utilizó una curiosa frase para criticar a las EPS, la cual muchos consideraron creó basándose en la frase de Shakira: "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan".

En la imagen la ministra arremete contra las EPS: "Las EPS no curan, las EPS facturan". A continuación la publicación: