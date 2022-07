El Ministerio de Salud anunció en el marco de la evaluación al Plan Nacional de Vacunación contra la covid-19, que ya son 42.556.892 personas con primera o única dosis, lo que representa el 83.4% de la población nacional.

El director de Promoción de Prevención y del Ministerio de Salud, Gerson Bermont, aseguró que de estos, 36.217.823 (70.9%) personas cuentan con esquema completo.

En dosis de refuerzo estas ya suman las 13.054.552 (39.6%) personas mayores de 12 años que cuentan con la también llamada tercera dosis, mientras que 867.597 personas han recibido su segunda dosis de refuerzo.

“Hay un descenso en la vacunación, principalmente en refuerzos, y tristemente los nuevos casos se concentran en personas en condición de riesgo que no se han vacunado, o no completan sus esquemas o no acuden por su dosis de refuerzo”, señaló.

El director de Promoción y Prevención afirmó que la población infantil ya son 4.677.961 (86.8%) los menores de edad que han recibido primera dosis.

“Vemos con preocupación que se mantiene el rezago en segunda dosis, con apenas 3.211.307 (46%) niños vacunados”, explicó.

Bermont confirmó que el país vive un pico de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), en el que ya se alcanzó el número de muertes por IRA en menores de 5 años que se notificaron en todo el 2020.

“Las medidas de prevención como uso de tapabocas, lavado de manos, ventilación, limpieza y vacunación, deben intensificarse”, expresó.

En lo relacionado con la vacunación a migrantes, el funcionario notificó que ya son 643.342 personas con primera o única dosis.

“De esta manera, ya son 85.988.286 dosis aplicadas en Colombia desde que inició el Plan Nacional de Vacunación”, dijo.

El Ministerio de Salud confirmó que ya son 521 municipios los que ya alcanzaron el indicador de cobertura mayor del 70% y refuerzos del 40%.

En tal sentido ya el país va en el 59.9% de la meta y faltan 449 municipios (40.1%). En la lista de los territorios que ya alcanzaron la meta, son Quindío, Boyacá, Caldas, Tolima, Antioquia, Amazonas y Risaralda. Y dentro de las ciudades capitales, se ubican Tunja, Armenia, Leticia, Pereida, Ibagué, Manizales, Bogotá, San Andrés, Bucaramanga, Barranquilla, Cali, Medellín, Puerto Carreño, Popayán y Yopal.

“Y un llamado a los alcaldes de las ciudades que no lo han logrado, para que intensifiquen la vacunación y refuercen sus estrategias. Muchos municipios deben hacer un esfuerzo mayor”, enfatizó.

Añadió que en el país se tienen las suficientes vacunas para enfrentar la enfermedad. “Tenemos actualmente 2.589.920 dosis de Pfizer entre los territorios y la zona franca, 3.968.447 de Moderna, 1.247.179 de Sinovac y 4.037.927 de Janssen”, reveló Bermont.