MinSalud denuncia que IPS están devolviendo a personas sin vacunarlas contra la covid-19

Un llamado de atención hizo este viernes el ministro de Salud, Fernando Ruiz, a los secretarios de Salud, alcaldes y gobernadores, para que realicen una mayor vigilancia a la vacunación contra la covid-19.

El alto funcionario denunció que algunas IPS no están aplicando vacunas, por lo que están devolviendo a las personas de los sitios de vacunación, con el argumento de que se acabaron las dosis de las distintas farmacéuticas.

“El llamado a todos es no bajar la guardia y seguir vacunando porque he tenido reportes en algunos lugares de Colombia donde las IPS cierran los puestos de vacunación temprano y me están devolviendo a la gente que hace cola que porque no hay vacunas, cosa que no es necesariamente cierta o es falta de previsión”, dijo.

El ministro afirmó que este no puede estar ocurriendo cuando se tiene la necesidad de vacunar a la mayor población posible para protegerla de los efectos graves de la covid-19.

“El llamado aquí por favor señores a que nos ayuden identificar aquellos lugares donde se están devolviendo personas, una persona que va a la vacuna y la devolvemos, va hacer mucho más difícil la siguiente oportunidad captarla para vacunarla, cuando la persona de devuelve se desanima, así nos lo dicen las encuestas que revelan que les da pereza ir a vacunarse”, señaló.

Resaltó que se deben vacunar a todas las personas que lleguen a los puestos de vacunación, así implique quedarse un poco más de tiempo.

“Igualmente, desde las EPS también hemos observado cierta pereza para hacer seguimiento de las personas para aplicar el refuerzo y para las segundas dosis”, resaltó.

El ministro les pidió además avanzar en la vacunación llamando a las personas para recordarles su dosis de refuerzo.