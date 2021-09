MinSalud le exigió a las EPS seguir realizando pruebas de covid-19

El Ministerio de Salud hizo un llamado a las EPS del país para que sigan realizando pruebas de diagnóstico de la covid-19, en medio del Plan Nacional de Vacunación contra el virus.

El director de Epidemiología y Demografía, Julián Fernández, señaló que las EPS están obligadas a seguir realizando estas pruebas a las personas que las soliciten, teniendo en cuenta que no hacerlo representan un alto riesgo en las acciones que se adelantan para enfrentar la pandemia.

“Aún no hay ningún direccionamiento oficial del Ministerio que respalde esta decisión. Como muchos en este momento no han recibido la vacuna, el país no puede dar el salto de dejar de hacer pruebas a personas vacunadas. Tal vez más adelante, pero por ahora no”, señaló el funcionario.

Fernández precisó que la circulación de variantes como la Delta, no permite que en este momento se puedan tomar esa decisión. Señaló que no se puede bajar la guardia frente a las medidas de bioseguridad.

“En este momento hay un riesgo social muy alto que va de la mano de la debilidad en la intervención de las cadenas de contacto. Por eso, las EPS deben continuar la realización de pruebas a todas las personas que experimentan síntomas del virus, entre ellas quienes están completamente vacunadas contra la covid-19”, señaló.

Fernández afirmó que se han conocido algunas denuncias de personas a las que las EPS les han negado las pruebas de la covid-19, cuando les dicen que ya están vacunadas contra la pandemia.

“Reconociendo las nuevas variantes no se pueden dejar de hacer pruebas a personas vacunadas. Hemos tenido denuncias de personas vacunadas incluso con síntomas, a las que las EPS les han negado la prueba. Si hacemos esto, corremos el riesgo de que estas personas generen nuevas cadenas de contagios”, manifestó.

Subrayó que el objetivo del Plan Nacional de Vacunación es reducir la mortalidad e incidencia de casos graves del virus.

“Esto por supuesto disminuye el riesgo de contagio, pero no quiere decir que aún cuando una persona esté vacunada, no pueda transmitir el virus”, explicó.

El funcionario aclaró que hasta el momento el Ministerio de Salud no ha recibido ninguna información internacional sobre la disminución de realización de pruebas de covid-19.

En ese sentido, dijo que las investigaciones han destacado la importancia de las pruebas de detección del virus en las personas.

“De acuerdo con la guía más reciente de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU., las personas completamente vacunadas que han estado cerca a un caso de covid-19 sospechoso o confirmado, deben someterse a pruebas de 3 a 5 días después de la exposición y usar tapabocas en lugares públicos cerrados durante 14 días, o hasta que reciban un resultado negativo de la prueba”, apuntó.