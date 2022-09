Minsalud sigue en la búsqueda de vacunas contra la viruela del mono

La ministra de Salud, Carolina Corcho, afirmó que sigue en la búsqueda de vacunas contra la viruela símica o del mono, a nivel mundial, como parte del principio de precaución y no por urgencia en materia de mortalidad.

La funcionaria ratificó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) hasta el momento no la ha declarado como una pandemia o de un gran contagio como sí ocurrió con la covid-19.

“No se pudo firmar el contrato porque tenía unas cláusulas de indemnización que nos representaba la ruptura del orden legal del país, en tanto que nos obligaba asumir compromisos de la farmacéutica con sus trabajadores”, indicó.

Apuntó que es importante tener en cuenta que esta no es una enfermedad contagiosa como ha ocurrido con la pandemia de la covid-19.

“La viruela símica no es el covid, no hay un estado de declaratoria de pandemia, ni emergencia sanitaria, no hay un estado de excepción, sin embargo se mantiene en vigilancia por el equipo epidemiológico del Instituto Nacional de Salud”, señaló.

Recalcó que pese a estas dificultades se trabaja en negociaciones con otros países para la adquisición de estas vacunas, que serían aplicadas a los contactos de las personas que resultan contagiadas con la viruela del mono.

“Estamos en negociación en el mundo entero para la adquisición de vacunas por principio de precaución, no porque técnica ni epidemiológicamente tengamos esa necesidad o urgencia para obtenerla, que en su momento anunciaremos hasta que lleguemos a unos acuerdos con los estados comprometidos”, puntualizó.

El Ministerio de Salud afirmó que había pedido una renegociación para la adquisición de las vacunas contra la viruela del mono, que se había planteado de forma inicial a través de la Organización Panamericana de la Salud.

Según la funcionaria, la solicitud fue realizada para que se replantee la compra de las vacunas contra esta enfermedad.