Moderna inició ensayos de un refuerzo de vacuna específico para ómicron

El laboratorio estadounidense Moderna anunció este miércoles que inició los ensayos clínicos de una dosis de refuerzo de la vacuna diseñada específicamente contra la variante ómicron.

En los ensayos participarán 600 adultos. La mitad de ellos ya recibieron dos dosis de la vacuna de Moderna hace al menos seis meses y la otra mitad recibió esas dos dosis iniciales, más el refuerzo que ya está autorizado. Por lo tanto, el refuerzo específico contra ómicron se evaluará como una tercera y una cuarta dosis.

El anuncio de Moderna se la misma semana en la que Pfizer y BioNTech comenzaron el reclutamiento para los ensayos clínicos sobre la seguridad y la respuesta inmune de su vacuna anticovid específica para la variante ómicron en adultos de hasta 55 años, anunció un comunicado el martes.

Albert Bourla, CEO de Pfizer, dijo que el gigante farmacéutico podría estar listo para solicitar la aprobación regulatoria de la vacuna en marzo.

En esta jornada se conocieron los resultados preliminares de un estudio clínico sobre la eficacia de las vacunas de refuerzo, promovido por el Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas (Niaid) de Estados Unidos y publicados en la revista The New England Journal of Medicine.

El estudio señala que las dosis adicionales de las vacunas de Pfizer, Moderna y Janssen son seguras y provocan respuesta inmunitaria, y se sugiere "fuertemente" que estas vacunas de refuerzo aumentan la eficacia protectora contra la infección sintomática por SARS-CoV-2.

El artículo describe el seguimiento de 458 adultos que habían sido vacunados con la pauta completa con cualquiera de los tres preparados al menos doce semanas antes de la inscripción y que no tenían antecedentes de infección.

Todas las combinaciones dieron lugar a un aumento de los niveles de anticuerpos neutralizantes -oscilaron entre 4,2 y 76 veces más que los detectados antes del refuerzo-.