Mujer no puede sonreír por un trastorno neurológico

Pese a haberse operado de la 'cirugía de sonrisa', las facciones de Tayla no cambiaron mucho y el acoso aumentó en los siguientes cuatro años de la escuela.

"Ya no era solo que me llamaran fea o repugnante, la gente traía bolsas de plástico a la escuela y me decían que me las pusiera en la cabeza porque nadie quería verme. Empujada cuesta abajo, incluso los maestros me ignoraron... todo porque no podía sonreír o no tenía ningún movimiento facial", escribe.

Con estos recuerdos como inspiración, la neozelandesa decidió lanzarse al ruedo y cumplir su sueño de ser modelo, fue reclutada por una agencia de modelaje internacional y ahora quiere contar su historia para que otras chicas crean en sus sueños.

"Estoy muy emocionada de compartir con ustedes que he firmado con la agencia de modelos @zebedeetalent [...] estoy muy emocionada de tomar mi propósito de ser el empoderamiento, la inspiración y el cambio que necesitaba. cuando era más joven, a un nivel completamente nuevo", anuncia Tayla en sus redes sociales,