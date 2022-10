Mujeres le ponen la cara al cáncer de mama, así vivieron la enfermedad

Laura Patiño, con diagnóstico avanzado de cáncer de mama a sus 39 años

Laura Rocío Patiño, es una administradora de empresas de 47 años, y hace 8 fue diagnosticada con cáncer de mama.

Esta bumanguesa reconoció que su diagnóstico se dio gracias a un accidente doméstico que sufrió en el baño de su apartamento.

“Me entere por una caída, estaban lavando el piso del baño de mi habitación y pase por ahí y me resbalé. Al caer salió una bola, después de 15 o 20 días me di cuenta que los morados de la caída habían pasado, pero la bola seguía ahí”, dijo.

Así las cosas, la mujer se dirigió con su esposo hasta donde un doctor amigo de la familia, Joaquín González, y tras varios exámenes, en menos de 8 días tenía el diagnóstico positivo de cáncer.

“Fui una de las afortunadas porque a los 8 días de saber que estaba con el diagnóstico comencé mi tratamiento médico. No fue fácil porque nosotros iniciamos como particular y luego debíamos pasarlo a EPS, y pusimos una tutela, por lo que en 18 horas la contestaron aprobando mi tratamiento desde donde estábamos. No alcance a reaccionar al principio sobre la gravead del asunto y el diagnóstico de la enfermedad, porque fueron solo 8 de exámenes”, aseguró.

“Para mí fue muy importante mi familia, mi esposo, que decidió dejar su trabajo y dedicarse por completo a mi para salir adelante. Además, mi mamá y mis hermanas, todos estuvimos más unidos porque yo soy el primer caso en mi familia con el diagnostico”, añadió.

Lea también: Mujeres con cáncer de mama recibe apoyo de reconocidas marcas

Además, contó que su diagnóstico se dio justo en el momento en el que quería tener un bebé con su esposo. “Ya luego me recomendaron no quedar en embarazo por el tipo de cáncer que padecía que era hormonal así que seguimos sin hijos, aunque muy felices”, sostuvo.

Patiño recalcó que su esposo y su actitud frente a la visa, fueron dos de los aspectos más importantes para afrontar este cáncer, sin embargo, uno de los momentos más duros de toda la enfermedad fue la caída del cabello.

“Me iba para las quimios super arreglada, como si me fuera de fiesta, luego del procedimiento quedaba un poco débil, pero no me importaba, igual me arreglaba. Luego vino la caída del cabello que fue muy fuerte, porque fue el momento en el que en realidad afronte el diagnóstico. Esa pérdida de cabello significa también despojarnos de esa vanidad y de ese sentimiento de belleza y el verme sin cabello fue lo más fuerte que pude vivir en la primera etapa del diagnóstico”, añadió.

Por último, para las mujeres que apenas comienzan a recorrer este camino con cáncer de mama, Laura les envió un mensaje de amor.

“Es normal tener miedo y asusta mucho la palabra cáncer, aceptar el diagnostico, pero lo importante es salir de ese miedo y amarnos a sí mismos, para tener la fuerza de seguir adelante”.

Cabe recordar que la Organización Mundial de la Salud asegura que cerca de una de cada 12 mujeres tendrán este tipo de enfermedad a lo largo de su vida e incluso a finales de 2020 más de 685.000 habían fallecido a consecuencia de la misma.