Navidad #SinDesperdicio, una campaña para combatir el desperdicio de alimentos

En Colombia se pierden suficientes alimentos al año como para llenar 20 estadios de fútbol, por ello ICCO-Conexión y EatCloud presentan la campaña de concientización para combatir el desperdicio de alimentos, que enseñará a través de innovadores contenidos diferentes maneras para mitigar esta problemática y construir entre todos un mundo más sostenible.

Si bien el desperdicio de alimentos tiene fuertes impactos ambientales, sociales y económicos: en la cantidad de recursos naturales utilizados para su producción, en el número de personas que podrían alimentarse con ellos, y en el costo que implica su desperdicio para empresas y consumidores; este fenómeno a menudo pasa inadvertido debido a normalidad con la que sucede. Por ello, esta campaña hace un llamado al público, especialmente a las/os jóvenes a reflexionar, identificar y transformar aquellos comportamientos cotidianos que contribuyen a esta problemática.

“Sabemos que las y los jóvenes están cada vez más interesados/as en la agenda climática, se están movilizando desde diferentes plataformas y desde su cotidianidad, proponiendo soluciones y exigiendo a la institucionalidad y al sector privado que se tome acción frente a los efectos del cambio climático. Por eso, con esta campaña queremos invitarles a poner su vista sobre el desperdicio de alimentos, que también impacta en esta agenda, no solo para que integren acciones amigables en su rutina, sino también para que sean replicadores de las mismas en sus comunidades, barrios y familias, e incidan en las decisiones que se toman al respecto”, aseguró Manuela Martínez, Líder de Comunicaciones de ICCO- Conexión.

En radio y en las redes sociales de ICCO-Conexión (@iccolatam) las personas podrán acercarse a estos contenidos, en los que también se encontrarán con Suzana-horia, una zanahoria imperfecta que personifica las cualidades de varios de los alimentos que se botan, aun cuando su contenido nutricional sigue intacto. Su voz será una de las que compartirá alternativas y retos con acciones simples que pueden hacerse todos los días, y con las que podemos disminuir el desperdicio e incluso contribuir a que más alimentos lleguen a manos de las millones de personas que realmente los necesitan.

“Esta campaña y Sunzana-horia llegan en época navideña porque sabemos que diciembre es un mes donde abunda la comida en las novenas, reuniones familiares, fiestas de fin de año, pero también es un mes donde se genera mucho desperdicio. Los colombianos somos generosos por naturaleza, así que con estos consejos esperamos que las personas sean un poco más conscientes de su consumo, y se pregunten: ¿a dónde van a ir a parar estos alimentos que no me voy a comer o que no se venden?” complementó Manuela.

Esta campaña hace parte de un innovador proyecto desarrollado por ICCO- Conexión y EatCloud, en una apuesta para transformar el ecosistema del rescate de alimentos, a través del uso de la tecnología de datos para hacer más eficiente la recuperación de alimentos del sector retail y de la industria, conectándolos con bancos de alimentos y fundaciones; buscando contribuir significativamente a la reducción del desperdicio y a calmar el hambre en la región