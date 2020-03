Niños y niñas, los más resistentes al contagio de coronavirus

Esto ha llamado la atención de expertos y autoridades que han tratado de darle una explicación al porqué de esta “discriminación” por parte de un virus que aparentemente es propicio en atacar niños y niñas.

Sobre el tema, se determinó que aunque los pequeños son mucho más susceptibles a las gripes, el Covid – 19 resulta afectar menos a los niños que a los adultos y que en la mayoría de casos en los que logra tocar el organismo de un menor de edad, pasa de forma muy leve, siendo un virus insuficiente ante las defensas de los pequeños. Algo que aún tiene desconcertados a los pediatras, demás expertos y autoridades de salud.

Un grupo de trabajo de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria de Atención Primaria (Sepeap) determinó que aunque el coronavirus ha llegado a organismos de niños y niñas, este se ha presentado de forma “asintomática" o con "síntomas leves".

Así lo explicó Javier López Ávila, responsable del grupo de trabajo de pediatras, quien citó los datos recogidos por la revista The New England Journal of Medicine, en los que se indicó que de más de mil casos detectados con coronavirus, menos del 1% (sólo un 0.9%) eran menores de 14 años, y que en estos niños solo uno presentó síntomas, pero ninguno tuvo que ser atendido en una unidad especial de Cuidado Intensivo.