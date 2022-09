No cesan las críticas a Minsalud sobre "la crisis" con las EPS

En una intervención publicada por el diario El Tiempo, la ministra de Salud Carolina Corcho, señaló que “tiene que haber una crisis explícita, clara, que le permita a la sociedad entender que se requiere el cambio”.

¿Fue tal afirmación un preaviso de la intención del Gobierno de crear de manera deliberada una debacle para demostrar que la estructura vigente no funciona? , plantea el diario El Tiempo en su informe.

De igual forma, publica que “la ministra se mostró partidaria de que los recursos asignados a la cartera que tiene a cargo sean por una cuantía mucho menor que la planteada por el gobierno anterior”.

¿Qué dicen algunos expertos sobre estos planteamientos de la ministra de Salud? RCN Radio también indagó al respecto.

Gustavo Morales, ex superintendente de salud y actual consultor del sector, dijo que "o hay una crisis y entonces es claro que se requiere un cambio, o no hay una crisis sino una situación que amerita reformas y correcciones dentro de una estructura general sobre la cual se puede construir. Esas son las dos opciones lógicas. Pero, lo que no tiene ninguna lógica es que llegue un nuevo gobierno a crear una crisis donde no la hay para propiciar su agenda ideológica".

Añadió que "yo quiero creer, es más, creo que la ministra ha sido mal interpretada porque me resisto a creer que una ministra del gobierno Petro llegue a inventarse una crisis solo para poder decir que tenía la razón, eso sería inadmisible y quiero creer que es una mala interpretación que todos les hemos hecho a la manifestación de la ministra.

"Me parece que el camino es el que uno ve, por ejemplo en las medidas del Superintendente, ir tomando medidas de liquidación donde hay problemas, ir transfiriendo los afiliados de las EPS a donde estén mejores atendidos y abrir un debate en el congreso donde democráticamente se planteen las reformas necesarias. Pero, obviamente es inadmisible propiciar una crisis donde no la hay”, agregó Morales.

Elisa Torrenegra, directora ejecutiva de Gestarsalud, gremio de las EPS del régimen subsidiado, manifestó que “todos los objetivos que plantea el gobierno nacional para el sistema de salud son más fáciles y rápidos de lograr con las EPS. Adicionalmente a eso, el querer mandar el dinero y la coordinación de los servicios de salud a las entidades territoriales, nos parece exponer ese derecho fundamental a la politiquería local, a una dinámica que no es necesaria".

Indicó que "otro aspecto que es preocupante es que se disminuye el dinero para el sistema de salud de los colombianos, eso es tener menos dinero para pagar medicamentos, para pagar procedimientos, para girarles el dinero a los hospitales, las clínicas y en resumen, va a poner en peligro el acceso a la salud y la continuidad de los servicios. Estamos muy preocupados por eso”.

Mauricio Santamaría, presidente de Anif, precisó que “lo primero que hay que decir es que, es muy raro que el gobierno, o que el ministerio de Salud no tenga, no reciba todos los recursos que se le estaban dando en el presupuesto, y eso sí genera una duda muy grande porque ellos sí han sido muy explícitos en que quieren acabar con el sistema tal como funciona hoy para volver a un sistema que sea totalmente manejado por el estado. Es decir, por el Ministerio de Salud, por un asegurador del estado, por la ADRES y por las secretarías departamentales y municipales de Salud. Entonces, sí es muy sospechoso eso y sobre todo es muy irresponsable".

También sostuvo que "es una actitud muy irresponsable porque esa plata se requiere para pagar el aseguramiento especialmente de las personas del régimen subsidiado, es decir, de las personas de menores ingresos. Entonces, sí se va a generar una situación en donde la plata no va a alcanzar para garantizar el derecho a la salud precisamente de las personas de menores ingresos, y ellos ahí pueden aprovechar y decir ‘miren que esto es una crisis, entonces tenemos que cambiar el sistema’, y por eso, sí es una situación muy delicada. Esto que estamos viendo es muy, muy raro, pero todavía se puede arreglar. El presupuesto aún no se aprueba sino hasta finales de octubre, y esperemos que el Congreso de la República y el gobierno tengan la sensatez para arreglar ese despropósito”.

De igual forma, Mauricio Santamaría, explicó que “echar para atrás este sistema que ha sido un logro muy grande para los colombianos en materia de equidad, cobertura y acceso, un logro social como probablemente no ha habido en los últimos 30 años, es un error muy grave y puede tener consecuencias catastróficas para la población. Tenemos que estar con el ojo abierto con esto porque aquí está pasando algo raro y no es normal estos pasos que se están dando. Lo que hay que hacer como siempre lo he repetido, es arreglar las cosas que no están funcionando bien dentro del sistema, pero no tratarnos de devolver a un sistema que ya tuvimos en Colombia antes del 93 y que era un sistema excesivamente malo, inequitativo, donde la salud de las personas de menores ingresos era una limosna y la salud de las personas de mayores ingresos era un seguro de salud en Miami; a eso no podemos volver y mucho menos ahora que tenemos un sistema de salud que es fuerte, robusto y da acceso a toda la población”.

Finalmente, Denis Silva, vocero de la organización Pacientes Colombia, mencionó que “nos preocupa que un ministro salga a decir que la plata es suficiente; es imposible cuando vamos a terminar con un déficit cercano a los 8 billones de pesos en la vigencia 2022.

"Además se quieren incorporar nuevas cosas que son necesarias: toda la estrategia de prevención, médico en casa, infraestructura, pues esto es necesario y lo celebramos y acompañamos en esto a la señora ministra, pero hoy el presupuesto es insuficiente. La plata no nos va a alcanzar señora ministra, salvo que usted ya tenga los estudios técnicos…El segundo tema que nos preocupa es el caos en el que está el ministerio porque todos los días anuncia que va a liquidar a las EPS, si esa es la razón, hágalo, pero queremos conocer el borrador del proyecto para saber cómo se va hacer. No es tanto qué vamos a hacer, sino cómo se va a hacer”, puntualizó.