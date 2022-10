Opiniones encontradas tuvieron expertos médicos epidemiólogos en Colombia, sobre la importancia de que el país adquiera vacunas contra la viruela del mono.

El especialista Jaime Ordoñez, afirmó que al no presentarse ningún caso de mortalidad en las personas contagiadas con la viruela del mono, la obtención de una vacuna contra la enfermedad no la hace tan necesaria.

Subrayó que aunque se registran contagios de viruela del mono, hasta el momento en el país no se tienen registros de personas que perdieran la vida como consecuencia de la enfermedad.

“El hecho de que Colombia no haya comprado vacunas contra la viruela del mono, no es un suceso grave, teniendo en cuenta que la viruela del mono no es covid-19, porque estamos hablando de una enfermedad que su velocidad de contagio es mucho menor que la del covid”, indicó.

Recalcó que además se tiene que mirar que la posibilidad de muerte es supremamente baja.

“Hasta el momento nadie ha fallecido en Colombia por la viruela del mono, por lo que comprar una vacuna para una enfermedad con un riesgo de trasmisión tan excesivamente bajo, con un riesgo de mortalidad cercano a cero se debe mirar bien”, manifestó.

Recalcó que es importante tener en cuenta las cláusulas que está imponiendo la casa farmacéutica que podrían afectar a los colombianos.

“Es importante tener en cuenta que el fabricante no se compromete asumir los riesgos de los efectos adversos que genera la vacuna, es un riesgo que es mucho mayor que el beneficio que podría ofrecer”, señaló.

Sostuvo que es por eso que no representa ninguna gravedad que Colombia no haya comprado vacunas contra la viruela del mono, al menos en esas condiciones en las que los fabricantes no asumen los riesgos de los eventos adversos que se puedan generar.

Por su parte el médico epidemiólogo y docente de la Universidad del Rosario en Bogotá, Carlos Trillos, manifestó que es importante tener las vacunas para la atención de las personas que tengan síntomas más severos.

"Es importante que Colombia tenga vacunas disponibles para las personas de mayor riesgo, incluidos los trabajadores de la salud que manejan casos sospechosos y contagiados teniendo un gran riesgo de contagio", añadió.

La organización Panamericana de la Salud, en un informe confirmó que Colombia, fue uno de los países que en América Latina, no adquirió el lote de vacunas contra la viruela del Mono destinado para el país.