No hay combinación que no se pueda hacer: Minsalud sobre terceras dosis anticovid

El Ministerio de Salud precisó que "no hay combinación que no se pueda hacer", con relación a las dudas de algunos colombianos sobre la aplicación de la tercera dosis que puede variar en función de la disponibilidad de las vacunas desarrollada por los laboratorios contra el virus.

De acuerdo con Leonardo Arregocés, director de medicamentos y tecnologías en salud del Ministerio de Salud, "no hay combinación que no se pueda hacer. Minsalud recomienda la de mejor protección según los últimos estudios. Hay que recordar también que el refuerzo depende de tres factores: la indicación de Minsalud de vacunación heteróloga, el deseo de la persona y la disponibilidad. No todas están disponibles en la misma cantidad”.

Asimismo, precisó que las personas que hayan tenido covid-19 "solo tienen que esperar 30 días desde la fecha de los síntomas o de la muestra", para aplicarse la dosis de refuerzo contra el virus.

"El Gobierno redujo el tiempo de espera de seis meses a cuatro meses desde que la persona completó el esquema de vacunación, es decir, desde que recibió la segunda dosis o la dosis única en el caso de Janssen", indicó.

con relación a la dudas de algunas personas que cuestionan por qué no se están utilizando ciertas vacunas para la tercera dosis, Arregocés dijo que la vacuna de Janssen no se está usando en dosis adicionales.

"Pues como con una se completa el esquema, en aras de lograr una mayor eficiencia en el uso y vacunar rápidamente a los colombianos, se prioriza solo aplicarla en primeras dosis”, dijo Arregocés.

De otro lado, las vacunas MRNA (Moderna y Pfizer) se están usando para completar esquemas ya iniciados o en población priorizada.

"La disponibilidad de Pfizer es poca por lo que las estamos dejando para mujeres en estado de gestación. La de Moderna para iniciar esquemas y completar los de los jóvenes, pero se puede usar como refuerzo según disponibilidad", concluyó el funcionario.