No hay evidencia de medicinas contra coronavirus: Asociación de Farmacovigilancia

La presidenta de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia, Ángela Caro, hizo un llamado a los colombianos para no automedicarse teniendo en cuenta que no hay evidencia científica que algunos medicamentos como Ibuprofeno, Motrin, Advil y aspirina puedan ser utilizados para el tratamiento del coronavirus como se viene anunciando a través de diferentes cadenas de WhatsApp o redes sociales.

La funcionaria señaló que ya se viene adelantando algunos estudios en países europeos. “Se han conocido una serie de informaciones, desde Francia, en las cuales señalan que puede haber un agravamiento de algunos pacientes que previamente han utilizado estos medicamentos, pero es solamente una señal que nos dice que aún no está comprobado”, indicó.

Le también: Iván Duque ordena suspender clases presenciales en instituciones de educación pública del país

Agregó que esta información se está revisando por otros países, al no tenerse evidencia científica de esta información.

“España lo estaba revisando. Hay un comunicado de la agencia española del medicamento que dice que no hay una evidencia sobre esto y en general el personal médico de Europa está revisando si esto es o no cierto, pero todavía no hay ningún pronunciamiento que diga a nivel europeo que se debe cambiar el manejo de estos pacientes”, manifestó.

Agregó que es importante que los colombianos no se automediquen para la atención de los síntomas de esta enfermedad respiratoria.

“Lo importante es hacer un buen uso de los medicamentos, no acapararlos, porque hemos conocido que hay desabastecimiento de varios de ellos, no se debe hacer un uso inadecuado de los medicamentos fitoterapéuticos”, indicó.

Le puede interesar: Lista de universidades públicas y privadas sin clases presenciales

Señaló que para los casos de gripe hay unos medicamentos establecidos por el personal médico, los cuales deben ser debidamente formulados.

“Las decisiones siempre deben tomarlas un personal de la salud porque ante una simple gripe se acostumbra tomar un antigripal y acetaminofén pero todo debe ser formulado por los médicos (...) no podemos colapsar los sistemas de salud en el país”, subrayó.