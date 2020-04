Nobel de Química explora la enzima de la papaya para una cura a la COVID-19

P: ¿Sin tratamientos o medicamentos efectivos se deben levantar las medidas de prevención?

R: Hay una opción de hacerlo gradualmente. Reducir el toque de queda en parte de la población y seguir el incremento de enfermos y ver empíricamente cómo funciona. Pero, claramente, antes de tener un fármaco o una inmunidad, que tardará, sería un error levantar las restricciones para la gente mayor.

P: ¿Podríamos haber estado preparados con antelación para una pandemia de este tipo?

R: Debíamos, pero no creo que hubiéramos podido. Si no sucede nada, el almacenamiento de equipamiento para asuntos especiales se reduce, obviamente. Entonces, la pregunta es siempre, después de identificar la crisis, cuán rápida es la respuesta. También están los recortes en los hospitales y, creo que fue un error, por ejemplo, que EE.UU. trasladara la producción de equipamiento a China y solo dejara el 10 %.

P: ¿Y estaremos preparados a partir de ahora?

R: La gente no escucha a quienes hacen sonar constantemente la alarma de que habrá una pandemia pronto. No parece muy realista. Aparecen en películas, pero no de esta manera, y la última, la gripe española, fue hace cien años.

P: Necesitamos por ejemplo invertir más en ciencia

R: Pero hay un límite. Puedes ver los problemas con (el estudio de) la resistencia al fármaco, trabajo en ello. No hubo grandes desarrollos, a nivel mundial, las compañías médicas no invirtieron mucho dinero o esfuerzos en combatirla. De vez en cuando tienes un nuevo virus y los científicos saben mejor qué hacer, pero no son infinitamente inteligentes. Apuesto por continuar invirtiendo en ciencia, pero uno de los problemas es que los avances son decididos por la curiosidad y no sabes exactamente qué llevará al conocimiento que necesitarás una próxima vez.

P: ¿Qué estamos haciendo mal y qué es lo que estamos haciendo bien?

R: El distanciamiento lo estamos haciendo bien, aunque se debería haber introducido antes. Lo que deberíamos hacer es destinar más esfuerzos a proteger el tratamiento clínico. Los gobiernos deben tener mucho cuidado por el número limitado de profesionales. Yo permitiría el uso de la medicina experimental. Alguna gente está en contra, pero creo que merece la pena continuar haciendo tests de los últimos casos, y separar los exámenes de cómo de efectivos son los tratamientos para intentar trabajar con la gente que está más enferma.

P: ¿Es de los que piensa que el mundo cambiará mucho después del coronavirus o no tanto como algunos anticipan?

R: No creo que la gente llegue a ser mejor persona incluso con semejante problema. Por un tiempo, habrá mejores comportamientos. El mundo puede cambiar para mal si vienen fuertes recesiones, no creo que a mejor, pero soy normalmente pesimista. Cuando el problema termina, la misma tensión vuelve a aparecer, porque habrá otras presiones, como sobrevivir después de una crisis económica significativa.

