Nuevas cepas de coronavirus en Colombia: Gobierno llama a la calma pero a no bajar la guardia

“Por ahora no hay evidencia de que esté circulando la cepa británica en el país, estamos en el hallazgo, no quiere decir que no vaya a aparecer, pero en el momento no está”, dijo

Sin embargo, el director de Epidemiología pidió a la ciudadanía no bajar la guardia con las medidas de autocuidado: “La alerta la debemos mantener porque la pandemia no ha terminado, el hecho de que existan otras cepas no cambia en nada, igual debemos mantener todas las medidas de autocuidado ahora más que nunca que podemos tener la vacuna en corto plazo”.

Reveló que “desde el inicio de la, pandemia el Instituto Nacional de Salud (INS) ha estado montando un programa para que el hallazgo de la cepa Colombia la fortalezca la vigilancia genómica”.

“La buena noticia es que Colombia esta incrementado a una alta capacidad de 500.000 genomas al año que es muy alto para un país de su nivel de ingresos, con doce laboratorios adscritos al (INS), para fortalecer la vigilancia genómica de agentes epidemiológicos”, puntualizó

Recordó que Colombia es el tercer país de Latinoamérica en realizar estudios genómicos para detección de mutaciones del coronavirus.