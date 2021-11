Nueve de cada 10 padres en Colombia sí quiere vacunar a sus hijos contra el covid

La vacunación contra el covid-19 en niños, niñas y adolescentes se adelanta en varios países del mundo, por lo que un grupo de investigadores realizó un estudio en 20 países de América Latina y el Caribe para medir la intención de padres, madres y cuidadores de menores de edad con relación a su inmunización.

La investigación, que tuvo un muestreo con 227.740 personas entre el 20 de mayo y el 14 de julio de 2021, tiene como principal objetivo conocer cuál es la percepción de la población con respecto a la vacunación de menores de edad y poder priorizar las estrategias de comunicación y educación en salud pública, que les permitan a las personas comprender el valor, importancia y evidencia científica a favor de la aplicación de los biológicos.

“El resultado principal es que la inmensa mayoría, estamos hablando de más del 92 %, de los padres desean vacunar a sus hijos. En el caso concreto de Colombia estamos en una cifra muy similar, en el orden del 90 %. La mayoría de los países, prácticamente todos, con excepción de Haití, en este análisis, tienen una intención favorable de vacunar a sus hijos”, aseguró Alfonso Rodríguez, presidente de la Asociación Colombiana de Infectología – ACIN, quien fue el único representante del país en la investigación.

Dentro de ese 92,1 % que quiere vacunar a sus hijos, el 68,7 % no tiene dudas, y el 23,4 % manifestó que lo más probable es que los va a vacunar. Mientras que, el 4,5 % dijo que probablemente no, y el 3,3 %, que definitivamente no lo hará.

Aunque los valores tuvieron variaciones en cada país, en algunos la intención de vacunación de niños, niñas y adolescentes está por encima del 86 % y, en la gran mayoría, por arriba del 90 %, como en Colombia, México, Honduras, Brasil, El Salvador y Perú.

Vacunación de niños en Colombia

Con corte al 7 de noviembre, la Dirección de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección Social registró que 537.372 niños y niñas entre los 3 y 11 años ya recibieron su primera dosis de Sinovac, vacuna autorizada para este grupo poblacional, lo que representa un poco más del 7 % del denominador.

Mientras que, en el grupo etario de 12 a 19 años, 3.201.345 adolescentes y jóvenes recibieron al menos una dosis, y 975.586 cuentan con su esquema completo.

Para Julián Fernández, director de Epidemiología y Demografía de la cartera de Salud, este estudio, además de arrojar un resultado esperanzador, es muy relevante porque les sirve a los países para determinar acciones pedagógicas para promoción de la vacunación e incentivar a aquellos más resistentes.

“El covid es una enfermedad inmunoprevenible. Vacunar a nuestros niños y niñas nos permite apuntar a reducir la transmisión, la generación de nuevas variantes y proteger el núcleo familiar de la transmisión intergeneracional”, aseveró el experto.