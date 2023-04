Odontólogos piden que no les cierren más los consultorios en el país 

El gremio de los odontólogos realizó un plantón en la sede del Ministerio de Salud, en Bogotá, con el propósito de rechazar las decisiones del Gobierno que los obligaría a cerrar sus consultorios, por las exigencias que se hacen para la prestación de sus servicios de salud de forma independiente.

El presidente del sindicato Gremial de Odontólogos, José Alejandro Ariza, señaló que viven momentos muy difíciles por las solicitudes que desde el Ministerio de Salud se hacen en materia de infraestructura porque les están pidiendo que las sedes tengan ascensor o rampa para la atención de personas en condición de discapacidad.

“Aunque el Ministerio de Salud nos ha escuchado con respecto a la reforma 3100 y ha sacado la reforma 544, vemos que esto no es suficiente porque vemos que esto va a generar el cierre masivo de consultorios odontológicos independientes, porque no se tiene proporcionalidad, nos están exigiendo exactamente lo mismo a consultorios independientes pequeños que a IPS y clínicas de grandes superficies, pero nosotros los odontólogos no tenemos el músculo económico para hacer estas reformas de infraestructuras que influye ascensores, rampas entre otras”, indicó.

Manifestó que en el país se tiene un registro de 15.000 odontólogos, pero con auxiliares y asistentes podrían ser 90.000 personas, de los cuales el 70% son mujeres independientes madres cabezas de hogar que se pueden ver afectadas.

“El Ministerio de Salud ha sacado reformas que deja la interpretación en manos de las secretarías de Salud y nos encontramos que en algunos sitios piden unas y en otros cosas diferentes, por lo que se ha llegado al cierre de consultorios, donde coletazo puede ser muy grande por la cantidad de dependencias que dependen de este sector”, sostuvo.

Los médicos odontólogos con sus pancartas exigieron ayuda del Gobierno Nacional para que se realmente se tengan en cuenta sus consideraciones porque de lo contrario se vería afectada la atención de los consultorios legalmente constituidos.

Según los profesionales de la odontología, las secretarías de Salud ya han cerrado consultorios en Bogotá, Antioquia y Cundinamarca.