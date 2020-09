Ojo con las pruebas que no sirven para diagnosticar coronavirus

El pasado 2 de septiembre, en un debate de la Comisión Séptima de la Cámara, la representante Jennifer Arias advirtió que algunos laboratorios estaban usando las pruebas de anticuerpos (con muestra de sangre) para diagnosticar COVID-19 (o descartarlo) cuando un empleado requería el resultado del examen para seguir trabajando.

"La gente, en el desespero de no perder su trabajo, se hace la prueba de anticuerpos, que vale 50.000 pesos, y le sale negativa, porque no le dice si tiene el virus activo o no", explicó Arias.

Una denuncia similar se conoció a finales de julio en Cali. La secretaria de Salud de la ciudad, Miyerlandi Torres, también alertó que varias IPS estaban usando la prueba de anticuerpos para lo mismo.

Este examen es económico. RCN Radio averiguó en dos laboratorios de Bogotá. En uno cuesta 45.000 pesos y en otro 58.000 pesos, mientras la PCR puede estar por encima de los 200.000 pesos.

Pero el principal problema es que la prueba de anticuerpos, como ya lo ha advertido el Ministerio de Salud, no sirve para diagnosticar si una persona tiene activo el virus o no. La razón es que esta detecta los anticuerpos que se generan después de la infección.

"Es posible que una prueba de anticuerpos no muestre si actualmente tiene una infección por el virus que causa el COVID-19 porque su organismo puede tardar de una a tres semanas en generar anticuerpos luego de una infección", explican los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés). De esta forma, el riesgo está en que alguien dé negativo, pero tenga el virus activo y lo propague sin saberlo.

En ese sentido, las únicas pruebas que sirven para diagnosticar el SARS-CoV-2 son la PCR y la de antígenos. En ambos casos se hace por hisopado, es decir, a la persona se le introduce un copito largo por la nariz. Entonces, si usted va a un laboratorio y le dicen que le van a hacer una prueba, pero le van a sacar sangre, ya de inmediato puede saber que no es una prueba válida.

Asimismo, hay que tener en cuenta que algunos laboratorios ofrecen las pruebas sin especificar bien su uso. Solo las discriminan por precio y ya. En esos casos se debe preguntar si el examen sirve para diagnosticar, y si le dicen que la de anticuerpos sí, ya tiene la respuesta sobre qué tan confiable es ese sitio.

Las autoridades han insistido en esta información a propósito, además, de la reactivación de vuelos, puesto que los países exigen un resultado negativo en la prueba. Y si alguien viaja y presenta un negativo, pero en una de anticuerpos, puede correr el riesgo de que no lo dejen entrar. En todo caso, siempre se recomienda practicarse la de PCR, que es la más efectiva.