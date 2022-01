“Ómicron no es una gripita”: designado de la OMS en Colombia

El profesional de la salud Carlos Álvarez, miembro de la Asociación Colombiana de Infectología y designado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para estudios clínicos de covid-19 en Colombia, aseguró que la variante ómicron no es otra cosa que el virus, cuando se replica, su código genético puede ser más leído.

De acuerdo con Álvarez, “Ómicron se diferencia de otras variantes porque es más contagiosa, pero logra evadir las defensas generadas por el antecedente de covid, es decir, tengo más riesgo de contagiarme de nuevo, lo que se traduce a que quienes han tenido la enfermedad en un buen porcentaje tienden a reinfectarse".

No hay que bajar la guardia frente a ómicron

“La variante sí es menos agresiva, pero no es que no sea agresiva. No es un resfriado común. Así como hay personas con síntomas leves o asintomáticos, las personas no vacunadas y con mayor riesgo, como los adultos mayores de 50 o los grupos vulnerables con comorbilidades, son predispuestas a tomar complicaciones, incluso con ómicron”, agregó.

En ese sentido, destacó que la diferencia del riesgo ante ómicron, entre las personas vacunadas y las no vacunadas es extremadamente alto.

Agregó que no es una ‘gripita’ ni un resfriado común, entendiendo que las muertes registradas recientemente no son otra cosa que el número de personas contagiadas que tienen factores de riesgo o que no se han vacunado.

Es por esta razón que resaltó que, en este momento, es mucho más importante que los ciudadanos busquen su vacuna de refuerzo.

“Todos los refuerzos suben las defensas y son efectivos; incluso, los esquemas heterólogos son seguros, pero adicionalmente pueden ser más benéficos al hacer esa combinación de biológicos”, dijo.

¿Fin de la pandemia?

El profesional de la salud aseguró que al llegar a una fase de endemia, el virus seguirá circulando, pero ya no será un problema de salud pública.

Álvarez agregó que hay que ser precavidos, porque la covid ha enseñado que la inmunidad generada se puede ir perdiendo.

“Podría ser que aparezca una nueva variante y la inmunidad generada no nos proteja, razón por la que hay que vacunarse”, destacó finalmente.