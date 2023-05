OMS declara el fin de la emergencia de salud pública internacional por la viruela del mono

Adhanom indicó que casi un 90% menos de casos se informaron en los últimos tres meses, en comparación con los meses anteriores.

''En particular, el trabajo de las organizaciones comunitarias, junto con las autoridades de salud pública, ha sido fundamental para informar a las personas sobre los riesgos de la mpox, alentar y apoyar el cambio de comportamiento y abogar por que el acceso a las pruebas, vacunas y tratamientos sea accesible para las personas más necesitadas", aseguró Adhanom.

Así mismo señala que ayer, el comité de emergencia de mpox se reunió y le recomendó que el brote en varios países ya no representa una emergencia de salud pública de importancia internacional.

Por tal motivo, el director hizo oficial el anuncio: "He aceptado ese consejo y me complace declarar que mpox ya no es una emergencia sanitaria mundial", señala Adhanom.

Le puede interesar: China pide a OMS no politizar investigación del origen del covid-19

Del mismo modo advierte que al igual que con el virus covid-19 , no significa que el trabajo haya terminado.

''La viruela del mono continúa planteando importantes desafíos de salud pública que necesitan una respuesta sólida, proactiva y sostenible", afirma Adhanom.

Si bien las emergencias de mpox y covid-19 terminaron, la amenaza de olas resurgentes permanece para ambos.

''Ambos virus continúan circulando y ambos continúan matando. Y aunque dos emergencias de salud pública terminaron la semana pasada, cada día OMS continúa respondiendo a más de 50 emergencias'', advierte Adhanom.