Usuarios de la EPS Medimás que están en tratamiento para el VIH, denuncian que desde el pasado mes de junio no reciben los respectivos medicamentos, formulados por los médicos especialistas, situación que según los denunciantes, está atentando contra su vida y el derecho a la salud.

Uno de los pacientes afectados, quien pidió reserva de su identidad por seguridad, aseguró que ante la ausencia de sus tratamientos su salud cada vez está más deteriorada.

“Yo recibo unos medicamentos que son indispensables, al no tenerlos las plaquetas se van bajando y llega la inmunodeficiencia, lo cual representa la muerte prácticamente y desde junio Medimás me dice que quedan pendientes los medicamentos, a veces me entrega uno y quedan debiendo el otro”, aseguró el denunciante.

Lea también: Cancillería recibe con respeto informe de la ONU sobre el paro nacional en Colombia

Ante esta situación, el paciente con VIH le hizo un llamado a las autoridades de salud y a las entidades defensoras de los derechos humanos en la región, para que intervengan en esta problemática que le está restando posibilidades de vida a las personas que padecen de esta enfermedad.

Se activa Teleconecta

Arrancó la segunda fase de 'Teleconecta', una estrategia de ENTerritorio y el Fondo Mundial y que será operado por espacio de un año por la Fundación Plataformas en los 14 municipios de Risaralda.

José Fernando Giraldo Hernández, presidente de Fundación Plataformas, señaló que se activarán las rutas de atención para las personas de diferentes patologías, entre ellas VIH y que tienen problemas con la entrega de los medicamentos por parte de sus IPS y EPS.

Le puede interesar: Sanción millonaria a contratista del alumbrado navideño en Pereira

De esta manera, quienes tienen dificultades para acceder al tratamiento, podrán comunicarse de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. a través de las líneas de WhatsApp 314 8214161 y 310 8904426, en donde serán atendidos por profesionales de salud entre los que se encuentran enfermeros, psicólogos, abogados y activistas capacitados en Asesoría y Prueba Voluntaria de VIH - APV.