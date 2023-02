Pequeña de 7 años fue diagnosticada con cáncer de mama: detalles del inusual caso

Según lo OPS, el cáncer de mama es el tipo de cáncer más frecuente y la causa más común de muerte por cáncer en mujeres a nivel mundial.

Las características que se asocian con un mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama incluyen la obesidad, consumo de alcohol, antecedentes familiares de cáncer de mama, exposición a radiación, antecedentes reproductivos y hormonales y consumo de tabaco, lejos de ser el caso de una menor de 7 años en Chilea quién fue diagnosticada con esta enfermedad.

En los últimos días, esta historia le ha dado la vuelta al mundo debido a que son muy pocos los casos que se conocen sobre menores de edad con esta enfermedad.

Según lo ha revelado la madre de Maura durante una entrevista, a sus cinco años le sintió una pequeña masa mientras la bañaba: "Al secarla y colocarle crema, noté un bulto debajo del pezón. El doctor me recalcó que lo que tenía no era normal. Dijo que si esperaba mucho, iba a ir creciendo, pero nunca me dijo que podía llegar a esto".

Según lo explicó el oncólogo Francisco Barriga "la mayoría de las mujeres en las que se diagnostican tienen entre 50 y 60. De ahí para abajo, empieza a ser menos frecuente". Igualmente, calificó este caso en una menor tan joven como algo "anecdótico".

Por su parte, los médicos recomendaron a la pequeña la extirpación total de la mama, para evitar así que se pudiera propagar por el resto del cuerpo. "Mi hija está mutilada y ese es el dolor que yo tengo", afirmó la madre de la pequeña.

En el momento, la familia espera los resultados de los exámenes con el fin de determinar si el cáncer hizo metástasis.