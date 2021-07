Tras la llegada de la variante Delta del coronavirus a Colombia, se encienden las alarmas por el posible incremento de contagios del virus.

En diálogo con RCN Radio, el viceministro de Salud, Alexander Moscoso, aseguró que este linaje o variante genera más transmisibilidad, por lo que no se debe bajar la guardia frente a las medidas de bioseguridad.

“Si con la variante normal una persona contagiaba a dos o tres personas, esta Delta puede ser transmitida hasta a 8 personas”, dijo el funcionario.

Sin embargo, aseguró que hay un menor riesgo de gravedad si ha sido vacunado. “A la persona que no le ha dado la enfermedad y que no se ha vacunado, corre más el riesgo de contagiarse y presentar un cuadro de gravedad. No hay excusa para no vacunarse contra el coronavirus”, aseguró.

En ese sentido, el viceministro precisó que “se deben reforzar las medidas de autocuidado, cumplir con todos los protocolos de bioseguridad y evitar las aglomeraciones. También los espacios cerrados generan todos los factores de riesgo para incrementar los contagios”.

Alexander Moscoso recordó que la vacuna anticovid previene la gravedad de la enfermedad, tal como ocurrió con el primer paciente que resultó infectado con la variante Delta en nuestro país.

“Esta persona tenía una dosis de la vacuna de Astrazeneca y presentó un cuadro leve. La vacuna es importante para prevenir la gravedad de la enfermedad. No hay excusa y si tiene más de 30 años puede vacunarse sin problema, no hay ninguna razón para no hacerlo”, manifestó.

Agregó que “todas las vacunas que tenemos protegen contra las variantes y si la persona está vacunada se protege de muchos eventos graves”.

Sobre la variante Delta, el funcionario señaló que el Ministerio de Salud continúa el proceso de investigación para hacer los cercos epidemiológicos con las personas infectadas.

“La medida es acelerar el proceso de vacunación y mantener las medidas de autocuidado. Esta es una variante predominante, seguimos investigando y buscando esta variante, pero para minimizar el riesgo hay que vacunarnos y seguir manteniendo las medidas de bioseguridad, depende de nosotros”, señaló.

