Pfizer pide a EE.UU. autorizar su vacuna anticovid para niños entre 5 y 11 años

Las farmacéuticas Pfizer y BioNTech confirmaron este jueves haber solicitado formalmente a Estados Unidos la autorización de emergencia para aplicar su vacuna contra la covid-19 a niños de entre 5 y 11 años.

Grandes cantidades de niños se han contagiado de la variante delta del coronavirus e inmunizar a la población más joven es considerado un factor clave para mantener abiertas las escuelas y ayudar a terminar con la pandemia.

A finales de septiembre, Pfizer y BioNTech, que desarrollaron juntas la vacuna, comenzaron a enviar datos a la agencia FDA, que supervisa en Estados Unidos los medicamentos, para su muy esperada autorización.

Pfizer dijo este jueves en Twitter que las dos empresas "oficialmente presentaron su pedido a la FDA" para el "uso de emergencia" de la vacuna en niños de 5 a 11 años.

