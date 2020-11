La prohibición de distribución de un lote de Naloxona por parte del Invima ha generado preocupación por parte de la Corporación Acción Técnica Social (ATS), que asegura que este medicamento es importante para el tratamiento de personas con sobredosis por consumo de opiodes como la heroína.

De acuerdo a dicha organización, el lote prohibido por la autoridad sanitaria del país cuenta con una ficha técnica completa y la aprobación de la FDA en los Estados Unidos.



El pasado 03 de noviembre el Ministerio de Salud, a través del Invima emitió la alerta sanitaria 172-2020 en la cual se prohíbe la distribución y comercialización del lote 13318EV de Naloxona por considerarlo "fraudulento" y además no contar con registro sanitario. No obstante, ATS argumenta que el Ministerio tenía conocimiento desde hace cinco años que dicha organización viene suministrando este fármaco de emergencia de manera gratuita para prevenir posibles muertes por sobredosis.

"Se nos hace muy extraño del Invima que lo esté declarando fraudulento después de que el Ministerio de Salud tiene conocimiento de que lo distribuimos hace cinco años. Además habla de la comercialización, nosotros en ningún caso lo hemos comercializado, nosotros lo donamos. Este es un medicamento que usamos en el ámbito comunitario diferentes organizaciones de la sociedad civil en once ciudades del país y 18 puntos como medida de emergencia para quien tiene una sobredosis de heroína", aseguró Julian Quintero, director de la Corporación Acción Técnica Social.



Por su parte el Invima en su alerta sanitaria le ordena a las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales realizar "actividades de inspección, vigilancia y control en los establecimientos de su competencia, donde potencialmente se pueda comercializar o distribuir el lote 13318EV del producto NALOXONE HYDROCHLORIDE 0.4MG/ML. Tome las medidas a que haya lugar y gestione su destrucción".



Otros lotes de este medicamento sí tienen registro sanitario, pero ATS indica que su distribución se realiza de manera intrahospitalaria y debido a que en la mayoría de ocasiones las sobredosis ocurren en las calles, cuando los pacientes llegan a los hospitales ya es tarde para suministrar el medicamento que puede salvar sus vidas, además muchos consumidores prefieren no ir a los centros asistenciales por miedo a los prejuicios sociales.



Desde enero de 2017 el Ministerio de Salud publicó “Los lineamientos para el protocolo de manejo de la sobredosis de opioides en la comunidad” en los cuales se dan instrucciones para “Administrar Naloxona” y revertir la sobredosis de opioides, en caso de sobredosis. Sin embargo los programas para la atención de personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas son precarios o inexistentes en muchas partes del territorio nacional dónde la labor es asumida por diferentes ONG.



Es el caso del Proyecto Cambie, un programa integral de reducción de riesgos y daños para personas que se inyectan drogas, el cual realiza de manera gratuita la entrega de agujas limpias, la formación en buenas prácticas de inyección y brinda acompañamiento psicosocial. Este proyecto cuenta con el aval del Ministerio de Salud pero se financia mediante donaciones de la sociedad civil y también se vería afectado por la decisión del Invima.



Según ATS, en los últimos cinco años la Corporación ha logrado salvar 95 vidas gracias al uso de Naloxona para contrarrestar sobredosis y en ningún caso se han registrado contraindicaciones. Por ahora no se conoce una respuesta oficial por parte del Invima adicional a la Alerta Sanitaria, RCN Radio intentó hablar con un vocero de la entidad pero hasta el momento no ha obtenido respuesta.