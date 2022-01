En medio de la crisis que afronta el mundo por el covid-19, Sars cov 2, algunos se preguntan porqué no todos se contagian de este virus que ha cobrado la vida de casi seis millones de personas en el mundo.

Por lo que, Juan José Badiola, director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza, respondió esta gran inquietud.



Badiola aseguró en CNN Radio Argentina, que pueden que existan diferentes barreras físicas o químicas tales como las lágrimas, la piel o el estómago.



Recalcó que si usted no se contagia, es por unas “relaciones inmunológicas cruzadas”. Un fenómeno que ha sido estudiado, que es una mezcla de las variantes del Sars cov 2, pero no se sabe a ciencia cierta el trasfondo de este.



Otra de las razones es por un mecanismo de “tipo celular” que es llamada como la ‘inmunidad genética’.



Según el especialista, esta es una barrera muy fuerte que es de familia, los padres, los abuelos, bisabuelos, etc.

Finalmente, enfatizó en la necesidad de hacer todos estos estudios, para descubrir la inmunización natural de los ciudadanos y así tener un mayor avance en la ciencia.