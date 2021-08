Lea también: Productos fraudulentos para bajar de peso: Nueva alerta del Invima

“El proceso no es engorroso pero se deben tener en consideración varías cosas, el volumen de vacunación. Los equipos que están vacunando, el personal que están registrando. Hay grupos que tienen problemas con internet, hay momentos en el que el sistema no es tan eficiente y eso causa problemas. Es por esto que el Ministerio ya está trabajando en soluciones para esos sitios remotos donde no hay conexión para que se pueda trabajar sin internet", aseguró.

Finalmente, la funcionaria se refirió a la cobertura de la vacunación contra la covid-19.y concluyó que “los grupos de población entre 80 y 70 años están casi a un 100%. Estamos haciendo un llamado y un incentivo a la vacunación es en las poblaciones menores de 50 años”.