Tras las últimas cifras de muertes por covid 19 en Colombia y el alto número de contagios en varias regiones del país en donde a finales del 2021 sus casos habían disminuido de forma exponencial, el médico Edwin Silva, jefe de infectología de la Clínica Shaio, aseguró que la falta de esquemas de vacunación completos en mayores de 60 años y la ausencia total de vacunas en población de todas las edades ha llevado a que durante más de tres días los fallecimientos hayan aumentado considerablemente.

"Las autoridades sanitarias nunca hicimos una subestimación del pico ómicron, los datos alrededor del mundo muestran que hay un menor impacto en términos de hospitalización e ingreso a Unidades de Cuidados Intensivos y también en términos de mortalidad, pero esto no significa que no hubieran decesos", dijo el profesional de la salud.

También agregó que lo que se está viviendo en este momento en los hospitales respecto a la ocupación de camas UCI, no tiene ninguna relación con lo que se ha evidenciado en los picos anteriores, pero según Silva nunca se mencionó que esto no pudiera tener un impacto, y que muy posiblemente el país está llegando al techo de dicho impacto en términos de muertes, con cifras bastante significativas.

De acuerdo a los últimos reportes epidemiológicos del Instituto Nacional de Salud las muertes superan los 200 decesos y los contagios nuevos diarios están por encima de los 19.000, situación que ha despertado las alarmas entre los profesionales de la salud.

Cabe destacar que según el médico Silva, quienes más están falleciendo por covid-19 son las personas de cualquier edad que hasta la fecha no han iniciado su esquema de vacunación, es decir que no han recibido ninguna dosis y adicionalmente los adultos mayores que aunque ya han sido vacunados no alcanzaron sus dosis de refuerzo.

"Aunque ya nos encontramos con un pico en tránsito, el mensaje importante sigue siendo el de acceder a la vacunación y sobre todo a las vacunas de refuerzo, pero reitero a estas alturas es complejo que podamos ver un impacto positivo", aseveró el médico.

La pandemia no ha terminado

Aunque sería apresurado hablar sobre un quinto pico, hay que dejar claro que la pandemia no ha terminado y el país podría tener en un futuro, nuevas temporadas con incremento de muertes y contagios.

"Es posible que el país ya esté en un paso de transición a endemia, pero no se podrá desconocer que este virus va a continuar cobrando vidas, especialmente las de personas muy vulnerables, con comorbilidades y aquellas que no se han vacunado, el hecho que pase de Pandemia a Endemia no le debe restar importancia, ni a la vacunación, ni a los cuidados que se deben mantener", señaló el profesional.