¿Por qué nos importa más un muerto que el otro?: experto sobre coronavirus y otras enfermedades

El vicerrector de la Universidad de los Andes, Eduardo Behrentz, cuestionó la mayoritaria respuesta y alertas a nivel mundial por las muertes que ha causado el coronavirus en los últimos meses, con relación a otras enfermedades que matan a miles de personas de las poblaciones más vulnerables.

En diálogo con RCN Radio, el experto se refirió a las muertes por el virus de ébola en el África, el SARS en Asia o los decesos de decenas de menores de edad por la desnutrición en La Guajira.

“Esos otros virus no llegaron a contagiar al primer ministro británico, ni a futbolistas famosos y tampoco contagiaron príncipes de la monarquía británica”, cuestionó Behrens.

El experto habló de su columna ¿muertos mal contados? publicada en la revista Semana, en la que cuestionó si la pandemia de COVID-19, era la causa para detener la economía y transformar nuestra forma de vivir.

“Yo no estoy diciendo que unas muertes sean más importantes que otras. Me pregunto si no existían unas causas más urgentes como las muertes de niños por desnutrición en el África. Ha habido alrededor de 8 mil niños de la comunidad Wayuú que han muerto por desnutrición y falta de agua potable en La Guajira, mientras que el coronavirus ha matado a 200 colombianos. ¿Esas cifras no generan alertas?”, señaló.