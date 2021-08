Problemas de voz, una consecuencia del uso constante del tapabocas

Uno de los elementos que se siguen utilizando desde inicios de pandemia en el mundo es el tapabocas, que según la OMS es una barrera para prevenir los contagios de la covid-19.

Desde 2020, el tapabocas se ha convertido en una prenda de vestir más para el uso diario. Por eso dos estudios de fonoaudiología de la Universidad Manuela Beltrán, han revelado las consecuencias de tener puesto el tapabocas con la voz, las cuerdas vocales y la salud comunicativa.

Los resultados se basaron en las implicaciones en la parte del habla, con el uso del tapabocas N95, la mascarilla quirúrgica y el tapabocas de tela.

Lady Cantor, Fonoaudióloga y magíster en salud de la Universidad, “se encontró que los tapabocas de tela están representando mayor afección en este componente porque la persona con la que me estoy comunicando no me entiende, así que instintivamente lo que se hace es tratar de hablar más duro para que desde la perspectiva del común, me entiendan, pero lo que en verdad estoy haciendo es aumentando el volumen, pero no necesariamente mejorando la comprensión de lo que estoy diciendo”, asegura.