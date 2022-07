Próxima MinSalud anunció que ya está listo borrador de la reforma a la salud

La ministra designada de Salud, Carolina Corcho, anunció desde Medellín que ya está listo el borrador de la reforma a la salud y explicó que buscarán la manera de liquidar las EPS que no funcionan en el país. De hecho, dijo que "14 de las 30 entidades no están bien".



La ministra Corcho aseguró que si se llegan a aprobar esos cambios, serían por lo menos dos años de implementación transitoria, por lo que los resultados de la reforma no serían visibles en este gobierno. Pero según la ministra, se pasaría la página de tres décadas de negocios con la salud en Colombia.



Le puede interesar: Comité Intergremial pidió a Daniel Quintero que no los represente



Por otra parte, dijo que sí se implementaría un impuesto a las bebidas azucaradas que será destinado a la salud de los colombianos con un enfoque hacia la agricultura.



Algunas reacciones en Antioquia



Desde que se desató la polémica en redes sociales por esta reforma, fueron varias las reacciones en Antioquia. Una de ellas la del alcalde de Envigado, Braulio Espinosa, que dijo que: “No sé cuál sea el mejor sistema o la mejor reforma, pero necesitamos que los recursos lleguen a los hospitales”.

La controversia surgió luego de que nombraran como ministra de la cartera de Salud a Carolina Corcho, que ha criticado ese sistema y que desde la pandemia mostró su postura al respecto, lo que ha generado comentarios de ciudadanos, gremios de la salud y opinadores sobre el sistema de salud colombiano.



Además lea: Daniel Quintero explicó a qué viajó a Italia y si se reunió con Petro

Espinosa indicó que por lo menos en su municipio, a su hospital Manuel Uribe Ángel las EPS le deben más de 80.000 millones de pesos, siendo las más deudoras la Nueva EPS, con más de 22.000 millones de pesos; Savia Salud, con más de 19 mil millones y EPS Sura; que les adeuda 6.763 millones de pesos.

En la lista de los morosos le siguen Coosalud, la Secretaría de salud Antioquia, por cuenta de los procedimientos y medicamentos NO POS, o, mejor dicho, que no están en el Plan Básico de Salud (PBS), Coomeva EPS y Medimás EPS.