Pruebas de antígeno serían la salvación de las EPS para evitar demoras en los resultados

Dijo que una de las demoras en las pruebas "tiene que ver con que se señala días después que son descartadas y que no pueden valorarse”, indicó.

“Tenemos 78 mil 408 pruebas descartadas por calidad, y tenemos el grave problema, que los laboratorios no nos están informando a tiempo que la muestra salió mala, porque estamos recibiendo notificaciones de que no sirvió después de 15 días”, manifestó.

Lea también: En septiembre se reactivarán los vuelos internacionales, pero no a todo destino

"Es una cosa que todo estamos aprendiendo pero esperamos que estos procesos se mejoren al interior de los laboratorios", indicó.

Por su parte, el presidente de Acemi, el gremio de las EPS del régimen contributivo, Gustavo Morales, señaló que no se requieren pruebas que confirmen el 100% de la enfermedad, con solo tener rápidamente detecte al virus se podrán tomar acciones contundentes.

“Porque, si tenemos las pruebas rápidas ya, sí acierten el 50% de los casos, podemos tomar medidas epidemiológicas. De nada nos sirve tener unas pruebas exactas que solo nos permite saber que está pasando en el 10% de los casos y en ese dilema yo creo que se encuentra el Ministerio de Salud”, indicó.

Agregó que estos decretos son muestra de esa confusión que además están enfrentando las secretarías de Salud.

Morales, quien dijo que es consciente de los problemas que vienen las EPS, resaltó que se viene mejorando poco a poco.

“Creo que en los últimos días hemos mejorado. Es así como en las demoras ya no estamos en un promedio de 10 días sino de ocho días y vamos mejorando”, sostuvo.

El presidente de Acemi además se declaró esperanzado en que con la introducción de las pruebas de antígeno, Colombia dará pasos importantes en la rápida detección de pruebas y evitará que se tengan más quejas de los colombianos.

El secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez subrayó, por su parte, que las pruebas con antígeno permitirá una detección oportuna para tomar decisiones en las grandes ciudades.

“Estamos claros en que necesitamos unas pruebas serológicas rápidas, las pruebas de anticuerpos que hoy existen en el mercado tienen un pobrísimo valor predictivo, le están quitando la plata a la gente”, dijo.

Resaltó que las esperanzas están puestas en las pruebas con antígenos. “Estamos esperando que nos lleguen las primeras para hacer las pruebas porque tenemos toda la ilusión en ellas”, agregó.

El funcionario manifestó que los laboratorios deben cambiar su sistema de registró porque ahí se presentan fallas y demoras.

“Los laboratorios deberían procesar las muestras cuando les llegan, pero como están atrasados, las están registrando cuando las procesan y el tiempo, entre el día que llegan y cuando las valoras, es muy grande, perfectamente pueden pasar hasta cinco días”, afirmó.

Gómez señaló que otro de los problemas es que, como no las registran a tiempo, la persona no aparece en el sistema y no se puede ver o hacer el seguimiento respectivo.

“La prueba y su proceso pero también los resultados se tienen que subir inmediatamente porque, de lo contrario, será muy difícil mejorar en el diagnóstico”, puntualizó.