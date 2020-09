Pruebas rápidas no son válidas para diagnóstico de COVID-19: ministro de Salud

El Gobierno Nacional advirtió que las pruebas de rápidas de anticuerpos no han sido validadas para el diagnóstico de COVID-19 en el país y que el Ministerio de Salud no les ha dado autorización alguna a los laboratorios para que las practiquen con ese fin.

"No podemos poner un policía detrás de cada laboratorio, pero hemos mandado todos los mensajes y las normas están claras y precisas frente a eso", indicó el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez.

"Está explícitamente prohibido utilizar anticuerpos como tamiz en Colombia. Nosotros no hemos validado desde el Instituto (Nacional de Salud) pruebas de anticuerpos que sean validadas como efectivas para poder utilizar en el país. Por lo tanto, esas pruebas que se hacen tienen dificultades", explicó.

Estas pruebas de anticuerpos aún son ofrecidas por algunos laboratorios, con precios desde los 45.000 pesos. Las pruebas que sí son válidas para diagnóstico son las de antígenos, cuyos resultados salen más rápido que las PCR.

El ministro se refirió a este tema en un debate de control político en la Comisión Séptima de la Cámara, donde la representante Jennifer Arias, del Centro Democrático, se refirió a que "están usando las pruebas rápidas de anticuerpos para diagnóstico", en casos en que un empleado necesite certificar que está sano para seguir laborando, pese a que se trata de pruebas de control.

"Muchas personas han estado en contacto (...) con un Covid positivo (...) La gente, en el desespero de no perder su trabajo, se hace la prueba de anticuerpos, que vale 50.000 pesos, y le sale negativa, porque no le dice si tiene el virus activo o no", explicó Arias.

Así que el problema, según Arias, es que la prueba de anticuerpos puede salir negativa y la persona, sin embargo, aún puede tener el virus activo: "Lo que termina pasando es que se está aumentado de manera exponencial el contagio del virus".

Por esa razón, la congresista pidió regular y establecer las diferencias entre las distintas pruebas y hacer controles a los laboratorios privados que las ofrecen.