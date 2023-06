¿Qué es la Distonía Cervical? Enfermedad que lo puede dejar sin habla durante años

Distonía Cervical, la enfermedad que agobia al pastelero español Jordi Roca, que le impidió hablar por 8 años y cuando por fin pudo volver a pronunciar palabra alguna lo celebró contando a sus seguidores de Instagram la alegría inmensa de volver a escucharse y poder comunicarse con los demás.

Esta es una enfermedad bastante extraña, por lo que, aquí en RCN Radio el Dr. Fabián lozano, fisioterapeuta del Hospital Universitario San Ignacio, explicó que la Distonía Cervical es una patología que hace parte de un trastorno de movimiento, caracterizado por generar movimientos involuntarios o posturas incómodas o anormales, que se presentan en el cuello.

Lo de la pérdida de la voz, se da porque también afecta a muchos músculos que se encuentran en la zona cervical, como los músculos orofaríngeos y los que producen la voz o tienen que ver con los pliegues bucales.

Explicó, a manera de ejemplo, que funciona como una empresa: “Hay un jefe que es el que da la orden, hay unos coordinadores que distribuyen la información y unos ejecutores, que son los empleados que realizan el trabajo”.

En el movimiento ocurre de la misma manera, “el centro que ordena es el cerebro, envía información por los nervios y la médula espinal y los músculos que ejecutan el movimiento”. Aseguró que, en el caso de los pacientes que presentan esta patología, ocurre que el cerebro envía mal dicha información a los músculos, por lo tanto, se trata de una enfermedad neurológica.

Síntomas de una Distonía Cervical

El rasgo de mayor indicio de este tipo de enfermedad es una inclinación muy marcada y rotación de la cabeza que no cede con el movimiento. Por lo que las señales del cerebro no son correctas y hace que el paciente no pueda cambiar el movimiento que le afecta.

El especialista indica que es una situación parecida a lo que se ocurre con una torticolis por mala postura, sin embargo, es mucho más complejo, debido a que no es un problema muscular, sino neuronal.